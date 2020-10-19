Андрей Нэстасе заявил, что "никогда не встанет перед Россией на колени"

Андрей Нэстасе заявил, что "никогда не встанет перед Россией на колени". Это заявление кандидат в президенты РМ сделал во время теледебатов.

"Мы выступаем за стратегическое партнерство с Румынией, США, Евросоюзом <…> У нас будут очень хорошие отношения с соседями — украинцами, белорусами, и понятно, с Россией. Они будут взаимовыгодными, на принципах равенства, потому что перед Россией Андрей Нэстасе и его команда никогда не встанут на колени или на четвереньки", — сказал лидер партии "Платформа DA".

В 2019 году вице-мэр Бухареста Аурелиан Бэдулеску обвинил Нэстасе в том, что он является "российским агентом". Причиной стало голосование Нэстасе в ПАСЕ за резолюцию, которой делегации России были возвращены ее полномочия. В июле 2019 года лидер "Платформы DA" сложил мандат депутата, заняв пост главы МВД.

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