Сколько денег у Кишинева: на что расходуются средства из муниципальной казны

Вице-примар Кишинева рассказал: муниципалитет продолжает упускать миллионы леев, потому что до сих пор не налажена нормальная система сбора налогов, чтобы деньги инвестировали в какие-либо проекты.

Муниципальный бюджет Кишинева продолжает оставаться дефицитным и зависит от внешних источников. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал вице-примар столицы Виктор Киронда.

По его словам, до такой ситуации дошло, потому что со временем у муниципалитета не было возможности создать хорошо отлаженную систему сбора налогов, чтобы деньги впоследствии можно было реинвестировать в инфраструктурные проекты. Он рассказал, что в настоящее время столичные власти запустили программу учета имущества, в том числе земельных участков, чтобы заложить основы правильного налогообложения всей муниципальной собственности.

"Даже если это самый большой бюджет в стране, он плохо построен, является дефицитным. Половина его средств поступает из государственного бюджета, а деньги идут на здравоохранение и образование. Из четырех с лишним миллиардов леев два миллиарда направлены на школы и больницы. Из остальных денег покрывается ремонт дорог, обустройство территорий различных проектов, но этого мало. Мы очень зависим от внешнего кредитования, от доноров, со своими ресурсами мы не можем позволить финансировать крупные проекты", - сказал Киронда.

Он обратил внимание на то, что муниципальные активы по-прежнему сдаются в аренду по смехотворным расценкам, а прибыль от них попадает в частные карманы.

"Не знали, как разработать и управлять системой парковок, которая принесла бы миллионы леев в муниципальный бюджет, не приняла форму электронная система расчета в общественном транспорте, не знали, как облагать налогом разные виды бизнеса, в том числе недвижимость. Только из-за наличия в городе киосков муниципалитет потерял миллиарды леев. Была полная неспособность собрать деньги. Земельные участки были утеряны из-за схем и судебных решений, аренда коммерческих площадей в центре города осуществляется по смехотворным расценкам, а это приводит к убыткам в миллионы леев", - обратил внимание вице-примар.

Как подчеркнул Киронда, в настоящее время власти Кишинева приступили к обширной программе оценки и учета активов, в том числе муниципальных земель, с целью их включения и создания справедливой системы налогообложения всего, что касается столичной собственности.

В этом году доходная часть муниципального бюджета составит 4,3 миллиарда леев, а расходная - 4,6 миллиарда леев, а дефицит - порядка 300 миллионов леев.