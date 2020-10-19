В Комрате начали расчищать пойму реки Ялпуг

Началась борьба с процессами затоплений города. При въезде в Комрат легко заметить достаточно большие участки, которые постепенно превращаются в болота - они всегда покрыты водой. В случае же дождей неудачно расположенный Комрат сильно страдает - воды с окрестных холмов устремляются в низину, в пойму реки Ялпуг, и у жителей появляется дополнительная головная боль.

Теперь власти, наконец-то, приступили к решению данной проблемы - русло и пойму реки Ялпуг начали очищать, с целью увеличить пропускную способность каналов для отвода ливневых вод:

- В «Заялпужье» работают две единицы спецтехники, которые занимаются очисткой, углублением и расширением поймы реки Ялпуг. Сейчас работы ведутся по улице Ялпугская с обеих сторон моста, где слабая пропускная способность, эти два канала позволят воде беспрепятственно вытекать в реку, - пояснил зампримар Комрата Георгий Сары.

Также идет процесс определения места для строительства дамб, которые должны быть построены в самое ближайшее будущее:

- За винзаводом находится земля, которая принадлежит примэрии, вероятнее всего именно там и будет расположена противопаводковая дамба, пока мы ждём заключения экспертов. Расположение второй дамбы также будет известно после проведения всех топографических работ, но, безусловно, она должна находиться также в этом микрорайоне, - добавил Сары, слова которого приводит gagauzinfo.md.

Автор: Михаил Генчу