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Новак: Многие депутаты не хотят досрочных парламентских выборов
19.10.2020

Депутат ПСРМ считает, что многие хотят работать по-прежнему, они готовы к тому, чтобы переформатировать большинство и работать дальше. Новак также добавил, что многие депутаты из Блока ACUM очень жалеют о том, что отказались от коалиции с ПСРМ.

"Не хочу комментировать за них. Многие депутаты очень жалеют о том, что нас намеренно оттолкнули на разрыв этой коалиции. Санду ни с кем не советовалась. Ладно, с нами. Но с коллегами по блоку…

Мы привели очень много доводов, и КС подтвердил, что мы правы, что касается Закона о прокуратуре. Санду понимала, куда идет и на что идет. Ей было очень невыгодно идти на президентские выборы с поста премьера. Она должна была уйти и заняться предвыборной кампанией", - заявил депутат.

@Telegram MP


 
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