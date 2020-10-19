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Политика
Есть экспертное мнение, что после выборов в РМ начнется турбулентность и попытки майданизировать страну.
19.10.2020

Эксперты не исключают, что после выборов президента Молдовы (1 ноября) в стране начнется турбулентность и попытки майданизировать страну. 

Аналогии здесь скорее напрашивается не с Белоруссией, а с Киргизией, разделенной на юг и север. 

В Молдове это разделение не столько географическое, сколько идейное. 
Разделение на сторонников России и западников, выступающих за объединение с Румынией и вхождение в Евросоюз – ключевой инвариант молдавской политики.
 
Парламентский кризис в Молдавии уже показал линии разлома, однако, по мнению экспертов, действующая власть сумела сохранить управляемость страной. 

Действующий президент И. Додон подчеркивает прозрачность грядущих выборов и факт приглашения иностранных наблюдателей. 

Однако прозападная «Действия и солидарность» (во главе с экс-премьером правительства Майи Санду) и другие оппозиционеры уже сформировали дискурс о массовых фальсификациях на выборах и указывают на избирательные участки в России (17) и Приднестровье (42) как потенциальные источники фальсификаций.
 
И. Додон (Партия социалистов Молдавии) имеет репутацию пророссийского, но стремится действовать многовекторно. 

Додон пытается держать дипломатию и заявляет о невмешательстве внешних сил в Молдавские дела, без которых майдан невозможен. 

Однако мнения экспертов иные: Румыния делает большие ставки на М. Санду и в случае неудачного результата может попытаться майданизировать страну.
 
Политика И. Додона по Приднестровью, созданные погранично-таможенные пункты не устраивают Москву. Номинальность «лояльной» позиция И. Додона по евразийской интеграции очевидна. 

Эксперты отмечают: Молдова ни при И. Додоне, ни тем более при его оппонентах не собирается вступать в ЕАЭС. Тем не менее, общую лояльность Москве И. Додон сохраняет. 

Социология отдает предпочтение действующему президенту, хотя вероятность второго тура – высока.

@Telegram VM


 
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