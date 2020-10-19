Есть экспертное мнение, что после выборов в РМ начнется турбулентность и попытки майданизировать страну.

Эксперты не исключают, что после выборов президента Молдовы (1 ноября) в стране начнется турбулентность и попытки майданизировать страну.

Аналогии здесь скорее напрашивается не с Белоруссией, а с Киргизией, разделенной на юг и север.

В Молдове это разделение не столько географическое, сколько идейное.

Разделение на сторонников России и западников, выступающих за объединение с Румынией и вхождение в Евросоюз – ключевой инвариант молдавской политики.



Парламентский кризис в Молдавии уже показал линии разлома, однако, по мнению экспертов, действующая власть сумела сохранить управляемость страной.

Действующий президент И. Додон подчеркивает прозрачность грядущих выборов и факт приглашения иностранных наблюдателей.

Однако прозападная «Действия и солидарность» (во главе с экс-премьером правительства Майи Санду) и другие оппозиционеры уже сформировали дискурс о массовых фальсификациях на выборах и указывают на избирательные участки в России (17) и Приднестровье (42) как потенциальные источники фальсификаций.



И. Додон (Партия социалистов Молдавии) имеет репутацию пророссийского, но стремится действовать многовекторно.

Додон пытается держать дипломатию и заявляет о невмешательстве внешних сил в Молдавские дела, без которых майдан невозможен.

Однако мнения экспертов иные: Румыния делает большие ставки на М. Санду и в случае неудачного результата может попытаться майданизировать страну.



Политика И. Додона по Приднестровью, созданные погранично-таможенные пункты не устраивают Москву. Номинальность «лояльной» позиция И. Додона по евразийской интеграции очевидна.

Эксперты отмечают: Молдова ни при И. Додоне, ни тем более при его оппонентах не собирается вступать в ЕАЭС. Тем не менее, общую лояльность Москве И. Додон сохраняет.

Социология отдает предпочтение действующему президенту, хотя вероятность второго тура – высока.

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