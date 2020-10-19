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Нэстасе грозится обставить Додона во втором туре президентских выборов
19.10.2020

У Андрея Андреевича большие амбиции. Лидер платформы DA Андрей Нэстасе заявил о том, что только он может выиграть у Игоря Додона во втором туре грядущих президентских выборов. Нэстасе поведал об этом посредством социальной сети Facebook.

- Я выиграю у Игоря Додона, потому что мы по-настоящему разные, мы - антагонисты. Хочу, чтобы Молдова стояла в одном ряду с цивилизованными европейскими странами», – отметил Нэстасе.

По мнению политика, ситуация в Молдове напрямую связана с той системой, которая господствует в республике. Олицетворением этой системы Нэстасе считает действующего президента Додона.

Также Нэстасе призвал избирателей поверить ему и отдать свои голоса без тени сомнения. Нэстасе весьма амбициозен и уже чуть ли не видит себя в президентском кресле.

Автор: Михаил Генчу


 
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