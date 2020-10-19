Записки рассерженного журналиста "КП" в Молдове о том, почему ковид в Молдове непобедим.

Записки рассерженного журналиста "КП" в Молдове о том, почему ковид в Молдове непобедим. Спойлер: дело в пренебрежении социальной дистанцией.

Толпиться в Молдове любят. В очереди стоять друг от друга на расстоянии полутора метра никто не соглашается. Знаете почему? Потому что сразу кто встанет в этот просвет. Моментально нарисуется наглая дамочка, которая решит, что это для нее освободили место поближе к кассе.

В Молдове если собравшиеся не толкаются, то народу мало собралось. Дышать в затылок или ухо незнакомому человеку вообще, что-то вроде популярного увлечения. Причем, умудряются это делать не только в места сверхконцентрации населения - общественный транспорт или Центральный рынок, - в Молдове толпятся везде.

Все забыли, а точнее даже не знали, что по правилам этикета выходящий из дверей человек пропускает входящего. И необязательно пытаться разминуться двум взрослым в стандартном дверном проеме. Не спешите, а пропускайте друг друга - и вирус не подхватите, и прославитесь вежливым человеком.

Никому даже мысль не приходит, что объявление на магазине или аптеке "В помещение могут находиться только три покупателя" это не ущемление прав, а забота о здоровье клиентов и сотрудников.

Отодвиньтесь от незнакомца, пропустите его первым в дверь, так вы снижаете вирусную нагрузку, которая может образоваться вокруг вас.

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