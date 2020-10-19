Как получить компенсацию на отопление и кто на это имеет право

Предусмотрены компенсации на тепло. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты выпустило специальное коммюнике, в котором напомнило общественности о том, что семьи с низкими доходами могут претендовать на компенсации в холодный период года, связанные с тарифами на тепло.

Рассчитывать на дополнительную сумму в 500 леев ежемесячно могут семьи, которые получают социальную помощь, а также семьи, доход которых ниже минимального гарантированного уровня ежемесячного дохода, увеличенного в 2,2 раза. При этом рассчитывать на компенсации могут даже взрослые люди без семьи, если они соответствуют указанным выше критериям.

Право на компенсации предоставляется автоматически всем семьям, которые пользуются социальной помощью. И даже если семья превышает переходный порог дохода и перестает получать социальную помощь, за ней все еще сохраняется право на компенсацию в холодное время года, сообщает новостное агентство IPN. Однако подавать заявление на предоставление компенсации требуется вручную, она не предоставляется автоматически, для этого требуется собрать пакет бумаг, подтверждающих непростое материальное положение, и предоставить его местному социальному работнику, ответственному за ваш сектор.

Стоит заметить, что в прошлом году подобными компенсациями ежемесячно пользовались почти 200 тысяч семей.

Автор: Михаил Генчу