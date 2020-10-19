В 12 кишинёвских многоквартирных домах, в одной школе и двух частных компаниях дали тепло

В 12 кишинёвских многоквартирных домах, в одной школе и двух частных компаниях, подсоединённых к централизованной системе, включили отопление. Об этом отчиталась "Термоэлектрика" на заседании в мэрии.

Муниципальные власти объявили, что уже составлено распоряжение о начале отопительного сезона. Старт ему дадут, когда на протяжении трёх дней подряд средняя температура на улице будет ниже 10 градусов.

В прошлом году он начался 21 октября. Для досрочного включения нужно подать заявление, подписанное жильцами.