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Технологии
Moldtelecom завершил первый этап расширения сети 4G LTE
19.10.2020

Moldtelecom успешно завершил первый этап плана по расширению сети 4G LTE, цель которого – увеличить покрытие сети в 4 раза по всей стране к концу 2020 года.

Первая фаза расширения охватила город Кишинев и районные центры на севере страны. Сегодня в городах Кишинёв, Бэлць, и их пригороды, районные центры Бричаны, Дондюшаны, Фэлешты, Флорешты, Глодень, Рышкань, Окница улучшено покрытие сети 4G. Это позволяет абонентам Unite пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 175 Мбит / с. Все ваши любимые онлайн-занятия доступны в сети 4G, где бы вы ни находились.

Во время работ по расширению было выделено новое высокопроизводительное оборудование, которое существенно улучшило существующее покрытие и обеспечило полное покрытие для новых населенных пунктов. План развития является частью стратегии компании, которая направлена ​​на обеспечение превосходного опыта использования услуг, что также отражается в рекламных кампаниях компании.

Подтверждением этого факта являются результаты, полученные компанией за 2-й квартал 2020 года. Согласно данным, опубликованным НАРЭКИТ, Unité продолжает фиксировать положительную тенденцию роста на рынке мобильной телефонии и интернет-услуг. На рынке услуг мобильной телефонной связи Unité зафиксировала самый большой рост числа абонентов – на 3% по сравнению с предыдущим кварталом. В сфере услуг мобильного интернета, Unité – единственный оператор с положительной тенденцией роста: 1,65% по количеству абонентов и 25,37% подоходупо сравнению с 1 кварталом текущего года.

Более того, Unité по-прежнему является безоговорочным лидером по росту количества портированных абонентов. За первые 9 месяцев 2020 года более 10 274 ​​абонента перешли в сеть Unité от других операторов.

Второй этап был начат 1 октября, и работы ведутся в центре и на юге страны — в Новых Аненах, Бессарабке, Калараше, Кантемире, Чимишлии, Криулянах, Леове, Ниспоренах, Сынжерей, Шолданештах, ШтефанВодэ, Тараклии, Теленештах.

Помимо районных центров, покрытие 4G получат еще 53 населенных пункта страны.

Активировать опцию 4G+ для абонементов можно, набрав номер *500*3*1*1#, а для карточки Prepay набрав *200*3*2*2#.


 
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