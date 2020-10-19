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Алайба пустил в ход наиболее низкие методы агитации
19.10.2020

Очередная выходка политика, которая его совсем не красит. Депутат PAS Думитру Алайба продолжает «жечь напалмом» на своей страничке в Facebook. Политик настолько увлёкся своей низкосортной пропагандой, что решил вмешать в неё жену президента Молдовы Игоря Додона – Галину.
 
Во вчерашнем посте Алайба заявил о том, что для Галины Додон совершенно нормально жить в доме, построенное на «мутные деньги», отправляться в различные поездки на средства, появившиеся «неизвестно откуда», и принимать подарки, купленные за «грязные деньги».
 
Исходя из бурной фантазии депутата, Игорь Додон втянул свою жену в некие «схемы», заложником которых является простой молдавский народ.
 
Также подметим, что Алайба очень гордится своей женой и ставит ее в пример окружающим. Политик заявляет о том, что его жена тотчас подаст на развод, если узнает о неких мутных доходах и ворованных деньгах для их семьи.
 
Анализируя посты Думитру Алайбы, может сложиться мнение, что это человек кристальной чистоты. Впрочем, его методы говорят об обратном. Представитель PAS не гнушается вмешивать в свои игрища родственников политических оппонентов, переступая ту самую черту. В частности, он делает это на потеху подписчикам, которые всегда готовы по команде «Фас» вылить ушат помоев даже на женщину или ребёнка. В комментариях под постами Алайбы регулярно творится истинное мракобесие, от которого веет форменным невежеством.

Автор: Алексей Столяренко


 
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