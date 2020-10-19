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Политика
Молдова должна вернуться к административной модели уездов с широкой автономией по образцу Румынии
19.10.2020

Молдова должна вернуться к административной модели уездов с широкой автономией по образцу Румынии. Об этом заявил кандидат от Партии национального единства на президентских выборах Октавиан Цыку.

Цыку заявил, что такое преобразование принесет больше денег в местные бюджеты:

"Необходима административная реформа, основанная на децентрализации и компактных уездных единицах, что в Румынии привело к потрясающим результатам. Только представьте себе, что в Румынии семь уездов богаче, чем Республика Молдова. Было пять, сейчас семь. Автономия любого румынского уезда шире, чем в Гагаузии".

Выступающий за объединение с Румынией Октавиан Цыку говорит, что готов отказаться от любой должности в государстве, если молдавские власти передадут все полномочия парламенту и правительству в Бухаресте. Это обеспечит доступ к европейским фондам и инвестициям, считает кандидат ПНЕ.

@Telegram VM


 
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