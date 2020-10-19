Президент Молдовы Игорь Додон в интервью ТАСС: Мы не совершим ошибку 2009 года, когда бывший президент сдал власть

Глава государства утверждает, что не повторит ошибку Воронина, который при наличии 60 мандатов в парламенте, бездарно остался без власти.

Игорь Додон заявил, что готов защищать победу на президентских выборов в случае, если его политические оппоненты выведут людей на улицу. Об этом Додон заявил в ходе интервью для российского агентства «ТАСС».

- Победа имеет смысл тогда, когда ты готов ее защищать. Мы не совершим ошибку 2009 года, когда бывший президент сдал власть, имея в парламенте 60 мандатов. Я обещал гражданам, что буду защищать их голос, заявил Игорь Додон.

В тоже время Игорь Додон считает, что в настоящее время в Кишиневе нет потенциала для организации массовых протестов.

- Мои сторонники говорят, что готовы защищать победу, но я не вижу потенциала для значительных протестов, как это происходит в некоторых странах, где недавно прошли выборы. Я сделаю все возможное, чтобы стране был мир и понимание. У меня в Кишиневе трое детей и я хочу, чтобы они жили в мире. Я готов сесть за стол переговоров с политическими оппонентами – лишь бы жить в мире. – заявил Игорь Додон.

Напомним, что лидеры правого фланга неоднократно заявляли, что, если на выборах победит Игорь Додон, они организуют протесты.