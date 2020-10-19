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Политика
Ренато Усатый, потратив уйму денег Гушана и кое-кого из Румынии, так и не добился главной своей задачи
19.10.2020

Что из этого следует? Ренато Усатый, потратив уйму денег Гушана и кое-кого из Румынии, так и не добился главной своей задачи - серьезно отпустить рейтинги Додона поближе к Санду. Потому что какую задачу балаболу ни поручи, он её или разобьёт, или потеряет. 

Цыку, Киртоакэ и прочие нэстасе даже совокупно, при схождении всех звёзд не дадут Санду необходимого для победы количества голосов. Победить она сможет лишь в случае массового выхода диаспоры в Западной Европе и США, в чем мы, откровенно говоря, сомневаемся. Впрочем, выход диаспоры к урнам можно и "нарисовать", при большом желании. 

И да, "майдана" не будет. "Офицеры" штаба Санду готовятся разбегаться по отпускам и шоппингам в ближайшие дни после выборов. Палас-Молл в Яссах сам себя не отоварит.

@Telegram MiT


 
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