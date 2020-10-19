Дмитрий Брагиш съездил в китайское село и преисполнился уверенности в том, что бедность можно победить

Брагишу нравится в Китае. Дмитрий Брагиш, посол Республики Молдова в Китае, на днях отправился в китайское село для того, чтобы посмотреть как там живут люди. Увиденное понравилось Брагишу - он считает, что китайская модель по ликвидации бедности работает и вполне может быть применена по отношению к Молдове.

- Я был в Китае много лет тому назад и сейчас вижу невероятные изменения в китайских селах. За короткое время китайцам удалось победить в селах бедность. Опыт Китая по борьбе с бедностью необходимо изучать и другим странам, - уверен Брагиш, слова которого приводит новостное агентство Infotag.

Брагиш побывал в селе Чихи провинции Фуцзянь.

Автор: Михаил Генчу