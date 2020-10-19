Коронавирус в Молдове, данные на 19 октября 2020: + 252, цифры заразившихся не пугают, страшно от количества смертей

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 67 302 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
За минувшие сутки, 19 октября 2020, в Молдове выявлено 252 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 67 302.
5 завезенных случаев
1226 теста, из них
1093 первичные
14 медицинских работников:
7 врачей
5 медсестер
2 вспомогательных работников
1448 средняя тяжесть
851 тяжелое состояние, из них
44 на аппаратах ИВЛ
651 вылечились
48 493 всего вылечились
17 скончались
1600 всего умерло
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