Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 19 октября 2020: + 252, цифры заразившихся не пугают, страшно от количества смертей В Молдове в общей сложности зарегистрировано 67 302 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки, 19 октября 2020, в Молдове выявлено 252 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 67 302. 5 завезенных случаев 1226 теста, из них 1093 первичные 14 медицинских работников: 7 врачей 5 медсестер 2 вспомогательных работников 1448 средняя тяжесть 851 тяжелое состояние, из них 44 на аппаратах ИВЛ 651 вылечились 48 493 всего вылечились 17 скончались 1600 всего умерло

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