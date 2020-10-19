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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 19 октября 2020: + 252, цифры заразившихся не пугают, страшно от количества смертей
19.10.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 67 302 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

За минувшие сутки, 19 октября 2020, в Молдове выявлено 252 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 67 302.

5 завезенных случаев

1226 теста, из них

1093 первичные

14 медицинских работников:

7 врачей

5 медсестер

2 вспомогательных работников

1448 средняя тяжесть

851 тяжелое состояние, из них

44 на аппаратах ИВЛ

651 вылечились

48 493 всего вылечились

17 скончались

1600 всего умерло


 
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