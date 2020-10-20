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Общество
Вакцина от коронавируса может поступить в Молдову из России до конца года
20.10.2020

Молдова может получить вакцину от COVID-19 до конца 2020 года. Об этом Игорь Додон заявил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По словам президента, власти страны ведут переговоры с Россией.

– Что касается пандемии, то в Республике Молдова ситуация находится под контролем, несмотря на то, что она непростая. Количество заболевших велико, как и во всем мире, но медицинская система справляется, мы подготовились к этой ситуации. Несмотря на это, мы решили не закрывать школы, детские сады. В то же время мы решили не прекращать хозяйственную деятельность, потому что весной этого года Молдова пережила беспрецедентный экономический кризис.

Мы понимаем, что без вакцины ни одна страна не справится с ситуацией, и поэтому мы начали переговоры с российскими властями, и мы уже подали заявку на получение вакцины против COVID, мы надеемся получить эту вакцину к новому году, чтобы мы могли иммунизировать тех, кто находится на передовой, – сказал Додон.

Подготовил Михаил Генчу


 
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