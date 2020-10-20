Водитель из Молдовы, спровоцировавший гибель человека в Петербурге, сбежал домой

В Санкт-Петербурге вынесли приговор гражданину Молдовы. Он осужден по делу о смертельном ДТП, произошедшем в 2014 году. Ранее мужчина скрывался, и нашли его в Молдове.

Трагедия произошла из-за того, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вез на автомобиле Opel Vectra двоих пассажиров со скоростью около 60 км/ч. Машиной он управлял по доверенности. Мужчина выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с КАМАЗом. Оба пассажира получили тяжелые травмы. Один из них скончался на месте, передает портал "Фонтанка".

В мае того же года подсудимый не явился на заседание, а к июню стало известно, что он скрылся. Производство по делу приостановили, а подсудимого объявили в розыск.

Через два года было установлено, что сбежавший находится в Молдове – от него поступило ходатайство о рассмотрении судом уголовного дела, и в августе 2020 года производство по уголовному делу возобновили. Из ходатайства, полученного через молдавскую полицию, следовало, что предъявленное обвинение обвиняемый не оспаривал и в содеянном раскаивался.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на три года. Отбывать наказание он будет в Молдове, все необходимые документы отправят туда. До колонии-поселения ему предстоит добираться самостоятельно за государственный счёт.

Подготовил Михаил Генчу