Ренато Усатый - кукла кукловода

Сейчас в YouTube невозможно посмотреть ни фильм, ни короткий видеоролик, чтобы не наткнуться на политическую рекламу от Ренато Усатого – мэра умирающего по его вине города Бельцы. Усатый желает стать президентом Молдовы, чтобы угробить уже всю страну. Но гораздо более интересные записи можно было посмотреть до кампании выборов президента. Например, запись разговора Ренато Усатого с Раду Адрианом, советником Влада Плахотнюка.

В этой беседе от 28 апреля 2018 года Усатый докладывает патрону о ситуации примерно так: «Как я понял, там готовится удар от окружения, в которое на сто процентов входит и Цуцу. Уголовное дело по обороту наркотиков в особо крупных размерах заведено в Испании. Цуцу там - один из главных фигурантов. Есть и другие люди, которые повязаны в этом деле, но я их не знаю. Два последних года они работали с различными странами. По этому поводу есть конкретные факты и доказательства, выявленные в результате проведения определенных мероприятий. Было выявлено, что один из главных участников этой схемы – спортсмен из ближайшего окружения олигарха Плахотнюка. По этой схеме опубликовало свое расследование два месяца назад и Rise. Удивительное совпадение, подумал я тогда. В испанском деле установлена куча участников, начнутся их аресты. Речь идет о тоннах «порошка» «Ариэль». В этом деле помимо «спортсмена» однозначно замешана и другая личность, известная по кличке Борман».

Это – лишь один из эпизодов информационного обслуживания Усатым беглого олигарха. Все сливы, которые он делает сейчас, в ходе кампании президентской кампанией, исходят от Плахотнюка и румынских спецслужб.

Начав свою карьеру в 90-х на вещевом рынке в Бельцах со знакомства с ворами и смотрящими, Усатый навсегда сохранил ощущение страха и трепета перед «настоящими паханами», к каковым безоговорочно относит «Плаху». Бывшего смотрящего в вагонах-ресторанах железной дороги олигарх оценил и дал первое большое задание – поближе сойтись с лидером Либерально-демократической партии, главным соперником Владом Филатом. Впоследствии никто не мог понять, как это в 2009-м Усатый получил удостоверение советника премьера и легализовался в Молдове. Потом всплыли детали. Филат рассказал, что Ренато заплатил 60 тысяч евро за то, чтобы свозить его с сыном на футбольный матч в Германию. Сколько было таких взяток, сблизивших этих столь разных людей? Филат доверчиво шел в капкан, расставленный ему «великим и ужасным» комбинатором.

Мелкому «решальщику вопросов» в истории уничтожения лидера партии отводилась небольшая, но важная роль. Все шло по сценарию. Приехав в Кишинев в 2012 году, Усатый лез вон из штанов, чтобы в короткие сроки получить политическую известность. Это было нужно для соучастия в многоходовой комбинации, детали которой были расписаны в штабе Плахотнюка. 15 октября 2015 года собранные Усатым люди блокировали здание парламента, в котором решалась судьба бывшего премьера.

Ренато внушал, что Филат хочет бежать из страны, и, резвясь, обещал подарить Mercedes полицейскому, который наденет наручники на лидера ЛДПМ. С кем он по рации координировал свои действия? В итоге Филата лишили депутатского иммунитета и арестовали, как и обещал Усатый. Удачная премьера в шоу была оценена Плахотнюком. Человек с непонятным прошлым был обласкан и допущен в ближний круг. Усатый рьяно отрабатывал доверие - льстил, пресмыкался, доносил, сочинял сценарии и разыгрывал спектакли.

Создавалось впечатление, что он возник ниоткуда, просто так, - и ринулся на борьбу за справедливость. Но за кулисами происходили вещи по-рыночному грязные. Все было просчитано. Успешно подкупив Филата, Усатый занялся подкупом избирателей. Приглашал в Бельцы и Фалешты известные группы, подарил учителям миллион, слепому сироте - квартиру, футболистам - 13 автомобилей как призы на турнире на кубок своего имени. На чьи деньги, не на свои же? Общественность он время от времени поражал особой информированностью. Кто вывел Ренато на спецслужбы и правоохранительные органы, которые «из чувства патриотизма» сливали «простому бельцкому парню» служебную информацию? Впоследствии выяснилось, сколько «патриоты в погонах» брали за эти сливы: примерно по 20 долларов в месяц.

Самое смешное: кукла Усатый поверил, что он сам кукловод, политик. Сегодня мэр провинциального городка мнит себя будущим президентом, хотя был и остался все той же шестеркой Плахотнюка, какой показал себя, карауля Филата у парламента. Только сейчас Усатый обслуживает другие нужды «пахана». Его задача – скомпрометировать Игоря Додона и социалистов. Ради этого Усатый вынужден обслуживать тех, у кого с Плахой общие цели: Майю Санду, чьи белые ручки неизменно остаются чистенькими, и клоуна погорелого цирка Андрея Нэстасэ. Впрочем, опускается Ренато и до политиков рангом помельче.

После того, как в Москве на лидера «Нашей партии» открыли уголовное дело, Усатый все свои силы и связи бросил на то, чтобы выхлопотать прощение. Не вышло. Америке он неинтересен: в отличие от Плахотнюка, это бандит мелкого пошиба. Усатый даже Румынии не особенно нужен, его используют временно. Осталось одно: ждать возвращения в Молдову Плахотнюка. Конечно, быть на побегушках – чести мало. Но это хотя бы оплачивается, да и некоторый вес в обществе дает. Ведь Усатый даже в Бельцах уже – никто, его мэром по-настоящему не считают.

Все, что осталось от былого политического величия Ренато Георгиевича, - воспоминание о том, что он запросто общался с ответственным за специальные операции в штабе Плахотнюка и выполнял щекотливые поручения «самого». Даст ли что-то Усатому эта попытка «подштопать» репутацию? Даст, если он откроет пивной ларек на бельцком рынке. То есть вернется к тому, с чего начал и для чего максимально приспособлен.

Но понимание того, что лучше честно разбавлять пиво, чем продавать грязные политические услуги, к Ренато еще не пришло. Честолюбие этого гиперактивного политического подростка, который никогда не повзрослеет, неугасаемо. За свою помощь Плахотнюку в борьбе с Додоном он требовал политической расплаты, торговался беззастенчиво, выставляя со своей стороны товар постоянного спроса: готовность делать любую гнусную работу по отработанным схемам, например, распространять компромат, в том числе фальшивый. Усатый был орудием уничтожения Филата – стал орудием уничтожения Додона. В разгар кампании выборов президента он то и дело обливает грязью действующего президента и социалистов. Но убойная сила этого поистаскавшегося в боях пулемета убывает - как убывает, соответственно, и стоимость проекта Плахотнюка под названием «Ренато Усатый».

Кем только ни называли его – и «гибридным политиком», и «полубандитом» и «бандитом с добрым сердцем» и даже «педофилом», с задней мыслью отправляющим детей в летние лагеря. И всякий раз Ренато радостно вышучивал все эти определения, не особенно споря с авторами. И только одна вещь никогда не была предметом шуток. Когда о нем говорили как о кукле кукловода, Ренато очень серьезно отвечал, что не может сказать ничего плохого про Плахотнюка, которого якобы уважают все, кто «с ним по бизнесу сотрудничали в Москве и Киеве», «и ни один из них не сказал, что он их кинул».

Понимал ли он, что выдает себя? Усатого часто спрашивали, почему он много говорит о других и ничего – о Плахотнюке, почему он постоянно вытаскивает из рукава компромат на других, и никогда – на Плахотнюка. «Плахотнюк этого не делал - таких документов нет, - пожимал плечами Ренато. - Даже то, как он снял нас с выборов, было талантливо».

Итак, Усатый давно и принципиально мочит только противников олигарха. Его нехитрый политический слоган «Сила в правде» нужно переводить как «Сила в той правде, которая исходит от Плахотнюка». У них много общего, хотя они в разных весовых категориях – туза и шестерки. И даже мат Ренато – это отсылка к общему прошлому двух бандитов, которые, несмотря на огромные старания, продолжают выглядеть как приодевшиеся блатные.

Разговоры Усатого на разных этапах его карьеры о том, что на границе Молдовы его будут встречать 10 тысяч человек, что он «национальный герой» и будущий глава государства – это даже не хлестаковщина, а типичный камерный треп. Когда Ренато настоящий? Когда рассказывает, как с «Блестящими» водку пьет и покупал телочкам телефоны «Верту» после «Джельсомино» в шесть утра? В сущности, как он говорит, в 35 лет он реализовал все свои мечты: дом в Москве, два роллс-ройса, три пары часов Breguet и т.д. Обо всем этом он с огромным успехом будет рассказывать на нарах в долгие часы, дни и годы мучительного ожидания выхода на свободу. Вот когда у Усатого будет настоящая, достойная его и благодарная аудитория. Потому что президентом ему не стать никогда.

Ион СТОЙКА