В Молдове одна из самых коротких в Европе ожидаемая продолжительность здоровой жизни

В Молдове одна из самых коротких среди стран Европы ожидаемая продолжительность здоровой жизни. Как передает "ИНФОТАГ", об этом свидетельствуют данные исследования, обнародованные в медицинском журнале Lancet.

По расчетам экспертов, она составляет всего 65 лет. По состоянию на 2019 г. ожидаемая продолжительность жизни (здорового и нездорового) в Молдове составила 74,3 года (78,2 года для женщин и 70,2 - для мужчин).

Самая длинная ожидаемая продолжительность здоровой жизни среди европейских стран имеет Исландия (71,9 года).

На Украине ожидаемая продолжительность здоровой жизни самая низкая в Европе - 61,7 лет, в Румынии - 66,3 года. В России данный показатель равен 63,7 года.

В ходе исследования эксперты проанализировали показатели рождаемости, смертности, миграции и численности населения в 204 странах и территориях с 1950 до 2019 г.