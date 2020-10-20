Григорий "Болгар" Карамалак обвиняется еще в двух уголовных делах, заявил Генинспекторат полиции. Реакция последовала после публикации в Jurnal .md предположения, что Интерпол может прекратить международный розыск Карамалака.

"В связи с публикацией в СМИ информации о прекращении уголовных дел и отзыве ордера на арест, выданного на имя Григория Карамалака, известного под псевдонимом "Болгар" <...>, информируем, что он обвиняется еще в двух уголовных делах", — говорится в заявлении Генинспектората. Дела возбуждены по статьям УК РМ "Шантаж" и "Покушение на убийство". В обоих случаях выдаются ордера на арест на 30 суток.

Решение прокурора о закрытии уголовного дела и прекращении действия ордера на арест Григоре Карамалака было принято на основании решения Кишиневского суда по уголовному делу, ранее переданному в российские правоохранительные органы. Это уголовное дело не имеет процессуальной связи с делами, задокументированными в 2016 и 2017 годах, поясняют правоохранители.

Карамалак по-прежнему числится в базах данных как объявленный в международный розыск, сообщает полиция.

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