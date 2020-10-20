Нужен ли Молдове ремдесивир?

Представители национального агентства по лекарственным средствам работают над проектом, который позволил бы отечественным фармацевтическим предприятиям начать производство препарата ремдесивир, который позиционируется как лекарство, применяемое в борьбе с новым коронавирусом, отмечает IPN.

Гендиректор агентства Еремей Присяжнюк сообщил в эфире передачи «Moldova in direct» на общественном телеканале, что ведутся переговоры о получении патента на производство ремдесивира: «В Молдове работают шесть производителей с сертификатом соответствия, один из них располагает производственной линией. В связи с этим были начаты некоторые дискуссии с компаниями, властями ряда государств с целью выявления решений для инициирования в кратчайшие сроки производства ремдесивира у нас в стране. Мы прилагаем все усилия для запуска этого производства».

Отвечая на вопрос о том, какие объемы препарата может производить РМ, чиновник заверил, что препарат можно будет продавать и на местном рынке, и на экспорт: «Сначала нужно получить патент на ремдесивир. Право интеллектуальной собственности принадлежит американской компании. Для Молдовы это был бы огромный успех, если бы начался совместный выпуск ремдесивира».

Между тем Всемирная организация здравоохранения исследовала ремдесивир и выяснила, что он «почти не влияет» ни на риск умереть от осложнений COVID-19, ни на скорость выздоровления. Результаты исследования ВОЗ опубликованы на сервере препринтов MedRxiv.

Это был единственный препарат, который имел разрешение на специальное использование для лечения COVID-19 от управления по продовольствию и медикаментам США. Его также позволили использовать в ЕС. Исследования ВОЗ касалось более 11 тысяч пациентов с COVID-19 в 30 странах мира. Кроме ремдесивира, испытывали гидроксихлорин, лопинавир/ритонавир и интерферон. Ни один из этих препаратов не помогал пациентам быстрее выздороветь и не увеличивал шансы выжить после осложнений. ВОЗ продолжит исследовать другие лекарства.

Ремдесивир разработала американская компания «Gilead» еще во время вспышки вируса Эбола, однако он не был эффективным. В отдельных случаях врачи сообщали об улучшении здоровья пациентов с COVID-19 после принятия ремдесивира – но подтвержденной эффективности препарат не имеет. Его давали американскому президенту Дональду Трампу. Некоторые пациенты после лечения ремдесивиром получили нарушение работы почек. Перед проведением исследования ВОЗ американцы заявляли, что препарат на треть уменьшает время лечения у пациентов с тяжелым течением болезни, но мало помогает тем, кто имеет легкие симптомы. В США разрешили использовать ремдесивир в больницах для лечения пациентов с коронавирусом в начале мая, затем его применение одобрили в Японии и Южной Корее. В Европейской комиссии использование ремдесивира санкционировали в начале июля.

Однако у этого препарата есть одно интересное для фармацевтов свойство: по данным Statnews, цена пятидневного курса в развитых странах, включая США, составляет 2340 долларов, в рамках системы страхования США - 3120 долларов. В развивающиеся страны будут поставляться дженерики по «сильно сниженным ценам» (390 долларов за пузырек!) производителями, с которыми компания, владеющая патентами, заключила лицензионный договор. Лицензия распространяется на 127 стран, в том числе Молдову. По оценкам команды исследователей Ливерпульского университета минимальная стоимость производства дневной дозы ремдесивира может составлять 0,93 доллара в день с учетом прибыли. В ЕС стоимость одного флакона лекарства – от 390 до 520 долларов. В любом случае препарат не предназначен для лечения дома, его надо принимать под наблюдением врача.

Фактически переливание плазмы выздоравливающих пациентов для лечения госпитализированных больных остается единственным методом лечения коронавирусной инфекции. Его в Китае начали применять еще в феврале, оно в клинических рекомендациях США и Евросоюза применение плазмы все еще рассматривается как экспериментальная терапия.

Александр КАЗАНСКИЙ