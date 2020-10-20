«Единое меню» в столичных садах!

Для централизации государственных закупок продуктов питания в детских садах Кишинева было подписано Соглашение о консорциуме между Главным управлением образования, молодежи и спорта и профильными управлениями в секторах.

Цель этого соглашения - повышение эффективности государственных закупок и оптимального использования финансовых средств, а также обеспечение «Единого меню» в дошкольных учреждениях столицы.

В результате единой процедуры закупок во все детские сады будут поставляться продукты одинакового качества, происхождения и по одной цене.

На прошлой неделе межсекторальная техническая группа встретилась, чтобы обсудить требования к закупке продуктов питания в детских садах.

В связи с этим последуют несколько заседаний рабочей группы, созданной Мунсоветом и к концу недели будет запущена процедура закупки продуктов питания.

Я хотел передать процедуры закупки продуктов питания школам на аутсорсинг, но это невозможно из-за некоторых положений законодательства.

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