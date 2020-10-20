Очень хочется верить в то, что наш ЦИК всё же не будет ставить палки в колёса независимым или оппозиционным кандидатам.

Очень хочется верить в то, что наш ЦИК всё же не будет ставить палки в колёса независимым или оппозиционным кандидатам. Хотя ситуация в Дубоссарах и подтачивает эту веру. Если вы пропустили, то напомню, что в Дубоссарах по одному округу выдвинулся Андрей Сипченко (бывший глава партии «Возрождение»), Борис Герман (директор Дубоссарской ГЭС) и Игорь Мазур (глава города времен Смирнова).

И хотя, фирма не враждует с кланом Смирнова и его людьми, но всё же Мазура ЦИК не зарегистрировал. Почему? Потому что на этом округе уже есть кандидат, которому его решено отдать и это Герман. Мазур сильный конкурент и дабы не рисковать, ЦИК убрал его на этапе выдвижения. А Герман уже начал мелькать на ТВ (правда, пока только по теме паводка), но скоро жители Дубоссар, я уверен, увидят как шустрые бригады рабочих с ГЭС начнут наводить порядок на будущем округе Германа (рабочие станции, крепитесь).

К слову, выдвигать директора предприятия, который обладает доступом к кассе и рабочей силе, это наше любимое с самого основания Республики. Так что всем, кто против действующей власти и хочет хоть что-то изменить, стоит голосовать за Сипченко (это будет отражено в таблице «Умного голосования»).

Возвращаясь к теме ЦИКа, дам такой прогноз: если в регистрации будет отказано Анатолию Дируну (бывший главный идеолог партии «Обновление») и Александру Штембуляку (бывший силовик, ныне охотник за справедливостью), то ни о какой независимости ЦИКа и его стремлении к объективности нельзя будет и речи вести. Так что ждём, не долго тут осталось.

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