Интервью Как Павел Филип ответил на вопрос «как должно выглядеть будущее правительство Республикой Молдова?» В интервью порталу ТРИБУНА Павел Филип, председатель Демократической Партии Молдовы (ДПМ), рассказал о внутренних общественных консультациях в ДПМ, о дискуссиях с людьми во всех районах страны, о текущей политической ситуации, о возможной ситуации после президентских выборов, а также о других актуальных темах. Т.: Г-н Филип, как проходит внутренняя консультационная кампания ДПМ, в которой вы встречаетесь с людьми из всех районов страны? П.Ф.: Кампания уже подходит к концу, и мы скоро объявим результаты. Я хотел бы напомнить в связи с этим, что в ходе внутренней консультационной кампании мы намеревались выяснить мнение наших активистов по трем важнейшим вопросам: президентские выборы, позиция в отношении процесса управления Республикой Молдова, возможные досрочные парламентские выборы. Кампания, направленная на наши встречи с гражданами, была сосредоточена на двух столпах: во-первых, мы прислушивались к мнению людей о ситуации в стране и их ожиданиях; во-вторых, мы излагаем собственное видение развития событий, чтобы увидеть, насколько она соответствует ожиданиям людей. Я очень доволен тем, как прошла кампания. С одной стороны, проведение внутренних консультаций позволило нам еще больше укрепить нашу команду и доказало, что мы являемся партией с истинной внутренней демократией, где учитывается мнение каждого члена. С другой стороны, консультации с гражданами подтвердили нам, что мы на правильном пути и что наша повестка дня полностью соответствует ожиданиям людей. Т.: Я понимаю, что Вы еще не готовы сообщить нам о решениях, касающихся президентских выборов, о позиции в отношении процесса управления в Республике Молдова, возможных досрочных парламентских выборах, потому что процесс продолжается. А как насчет консультаций с людьми? Что они думают о том, что происходит в политике? П.Ф.: Люди устали от безответственных политиков, которые дают обещания, зная, что не могут их выполнить. Глубокое недовольство, особенно в отношении обещаний, данных кандидатами в президенты. Напрасно эти политики воображают, будто люди не знают, что глава государства может и что не может делать. Полное неуважение по отношению к гражданам – лгать им, как это делают некоторые политики. Люди не хотят слушать сказки, они хотят, чтобы проблемы, с которыми они сталкиваются, были решены, хотят мира и стабильности, и чтобы страна развивалась. Политические войны и партийные интересы не должны подменять настоящую повестку дня общества, и мы будем следить и прилагать усилия, чтобы этого не произошло. Я не зря заявил, что мы будем проводить иную политику, отличительную от проводимой сейчас в Молдове. Т.: Обсуждали ли вы с людьми идею о том, что ДПМ сразу после выборов выступит с обширной антикризисной программой, которую можно будет предложить всем значимым политическим акторам? În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, Pavel Filip, Preşedintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), a vorbit despre consultările publice interne din PDM, despre discuţiile cu oamenii din toate raioanele ţării, despre situaţia politică actuală, ce poate urma după alegerile prezidenţiale, dar și despre alte subiecte de actualitate. T: Dle Filip, cum decurge campania de consultări interne a PDM, în cadrul căreia vă întâlniţi cu oamenii din toate raioanele ţării? P.F.: Campania se apropie de sfârşit deja şi în scurt timp urmează să anunţăm rezultatele. Ţin să vă amintesc şi cu această ocazie că, în cadrul campaniei de consultări interne, ne-am propus drept scop să aflăm opinia activiştilor noştri vizavi de trei probleme de maximă importanţă: alegerile prezidenţiale, poziţia în raport cu actul guvernării în RM, posibilele alegeri parlamentare anticipate. Campania ce vizează întâlnirile noastre cu cetăţenii s-a axat pe doi piloni: în primul rând, am ascultat opiniile oamenilor despre situaţia din ţară şi ce aşteptări au; în al doilea rând, ne-am expus propria viziune privind evoluţia lucrurilor din continuare ca să vedem în ce măsură ea corespunde aşteptărilor oamenilor. Sunt foarte mulţumit de modul în care a decurs campania până acum. Pe de o parte, exerciţiul consultărilor interne ne-a permis şi mai mult să ne consolidăm echipa şi a demonstrat încă o dată că suntem un partid cu veritabilă democraţie internă, unde opinia fiecărui membru e luată în calcul. Pe de altă parte, consultările cu cetăţenii ne-au confirmat că suntem pe calea cea dreaptă şi că agenda noastră e pliată perfect pe aşteptările oamenilor. T: Înţeleg că încă nu sunteţi gata să ne comunicaţi despre deciziile privind alegerile prezidenţiale, poziţia în raport cu actul guvernării în RM, posibilele alegeri parlamentare anticipate, pentru că procesul mai continuă. Dar ce puteţi spune despre consultările cu oamenii? Ce cred ei despre ceea ce se întâmplă în politică? P.F.: Oamenii s-au săturat de politicieni iresponsabili, care fac promisiuni fiind conștienți de faptul că nu le pot îndeplini. Este o mare nemulţumire în special în ceea ce ţine de promisiunile pe care le fac candidaţii la funcţia de Preşedinte. În zadar îşi închipuie aceşti politicieni că oamenii nu ştiu ce poate şi ce nu poate face un şef de stat. E o lipsă totală de respect faţă de cetăţeni să-i minţi aşa cum fac unii politicieni. Oamenii nu-şi doresc să audă poveşti, dar ca problemele cu care se confruntă sa fie soluționate, să fie liniște şi stabilitate, ţara să se dezvolte. Războaiele politice şi interesele partinice nu trebuie să substituie agenda reală a oamenilor şi noi vom veghea, vom depune efort ca acest lucru să nu se întâmple. Nu în zadar am declarat că vom face altfel de politică decât se face acum în Moldova. T: Aţi discutat cu oamenii şi ideea PDM de a veni imediat după alegeri cu un amplu program anticriză pe care să-l propuneţi tuturor actorilor politici importanţi? P.F.: Da, evident. Vreau să vă spun că iniţiativa aceasta a noastră a fost apreciată de cetăţeni. Oamenii conștientizează perfect că alegerile vin şi pleacă, dar ţara trebuie să se dezvolte. În cadrul discuţiilor cu oamenii am accentuat, şi pot să vă declar acest lucru şi acum, că PDM e gata să îşi asume, imediat după alegeri, rolul de locomotivă pentru a scoate ţara din criză. Avem viziune, experienţa necesară şi de aceea, în timp ce alţii s-au avântat în alegeri, noi elaborăm un amplu program pentru a scoate ţara din criză. Admitem că situaţia după alegeri ar putea fi mai complicată chiar decât în timpul campaniei electorale, de aceea vom oferi, prin programul menţionat, acea platformă care să ne permită să lăsăm luptele politice pe un plan secund şi să acţionăm, în baza unui larg consens, pentru a scoate țara din impas. T: Şi dacă eforturile PDM nu vor da roade? Dacă alţi actori politici vor pune alte interese în capul mesei? P.F.: Admitem şi asemenea variantă şi încercăm de pe acum să schiţăm posibile acţiuni pentru o eventuală astfel de situaţie. Dacă partidele politice nu vor avea capacitatea de a pune interesele țării mai presus decât cele partinice, PDM va apela la ajutorul cetățenilor pentru a salva țara. Vom face astfel încât opinia locuitorilor din fiecare localitate din Moldova să ajungă la partidele parlamentare. Avem capacitatea de a face acest lucru şi nu vom ezita să punem acest mecanism în aplicare dacă va fi nevoie. Dacă alţii organizau anterior campanii de nesupunere civică, noi vom apela la forța cetățenilor pentru a responsabiliza politicienii, partidele. Trebuie să înţelegem cu toţii că, în condiţiile în care pandemia capătă proporţii, iar criza economică se aprofundează, o criză politică de durată poate fi fatală Republicii Moldova. PDM va face tot posibilul pentru asigurarea unei minime stabilităţi şi a unei minime conlucrări între forţele politice, astfel încât ţara să nu alunece în prăpastie. Moldova are nevoie mai mult ca oricând de o forţă politică responsabilă în stare să asigure echilibrul pe scena politică şi PDM îşi asumă din nou acest rol. T: Înseamnă aceasta că PDM revine la proverbialul deja centrism, care a marcat dintotdeauna activitatea formaţiunii? P.F.: PDM a fost tot timpul un partid echilibrat, constructiv, care a încercat să ofere cele mai bune soluţii pentru Republica Moldova. Însă, începând cu jumătatea lui 2019, partidul a trecut printr-un amplu proces de perturbări interne, ceea ce a modificat puţin agenda priorităţilor formaţiunii. Mai bine zis, a trebuit ca o perioadă să ne concentrăm pe reforma internă, pentru a putea face faţă noilor provocări ce apăruseră în faţa formaţiunii. Acum, procesul de reformă internă apropiindu-se de final, PDM revine şi e gata să joacă din nou rolul important pe care l-a avut tot timpul în politica din Republica Moldova. T: Şi începutul acestei reveniri va fi pus de deciziile pe care urmaţi să le anunţaţi în scurt timp ca urmare a amplului proces de consultări interne? P.F.: Suntem conștienți de faptul că deciziile pe care le va enunța PDM la finalul campaniei de consultări pot avea un impact major asupra situației din RM. Or, PDM rămâne formaţiunea cu una dintre cele mai puternice infrastructuri partinice, cu unele dintre cele mai dezvoltate organizaţii teritoriale, cu un număr impresionant de aleși locali etc. Orice decizie a PDM poate înclina decisiv balanța în situația în care este acum RM. Acest lucru îl conștientizează tot activul nostru antrenat în amplul proces de consultări interne. Sincer mă bucur că avem o echipă atât de responsabilă şi matură din punct de vedere politic (lucru de care m-am convins încă o dată în ultimele săptămâni) şi sunt sigur că deciziile pe care le vom adopta în comun vor fi cele mai bune nu doar pentru partid sau pentru momentul politic pe care-l traversăm, ci şi pentru țară, în general. T: Ştiu că nu puteţi oferi multe detalii, dar cum ar trebui să arate guvernarea din continuare a RM? P.F.: Moldova poate depăşi criza doar având un program anticriză elaborat de profesionişti, care să ia în calcul fiecare detaliu. Iar acest program trebuie să-i adune împreună pe toţi acei care-i vor înţelege importanţa şi vor fi gata să-şi asume responsabilitatea pentru implementarea lui. E o provocare dificilă şi nu oricine îi va putea face faţă. E şi un fel de test de responsabilitate şi maturitate politică, dacă vreţi, care va arăta cine şi în ce măsură e ataşat cu adevărat intereselor ţării. Probabil, aţi vrut să auziţi de la mine despre configuraţia din continuare a guvernării, cine şi cu cine trebuie să facă coaliţie. Pe lângă faptul că, la această etapă, nu pot face declaraţii de acest fel (nu ar fi corect în raport cu colegii mei de partid), vreau să vă spun că momentul acesta e mai puţin important. Contează nu cine şi cu cine se uneşte, dar pentru ce se uneşte, care e acel numitor comun ce poate determina anumite partide, anumiţi politicieni să-şi asume responsabilitatea pentru destinul din continuare al Republicii Moldova şi să acţioneze cu fermitate în direcţia menţionată. T: Şi dacă nu se va reuşi ceea despre ce vorbiţi Dvs.? P.F.: Atunci, fiecare va trebui să-şi asume responsabilitatea pentru propriul comportament, iar alegătorii vor fi cei ce vor da verdictul final, apreciindu-i pe toţi după merit. T: Vă mulţumim. Cristina Pendea Кристина Пендя

