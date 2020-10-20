Таможенные псы боролись за право считаться лучшим, ища сигареты

Собаки Таможенной службы показали себя. Четвероногие сотрудники соревновались на звание лучшего пса в поиске пакетов с сигаретами, спрятанных в машине, в ящиках или в лесу.

В четвертом уже по счету соревновании приняли участие 12 таможенных инспекторов вместе со своими служебными собаками, передает телеканал Publika TV. Победители получили награды от руководства Таможенной службы.

Соревнования состоялись на территории природного заповедника "Plaiul Fagului" в Унгенском районе.