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Общество
«Элита общества» толпой тусуется на автомойке в Кишиневе - коронавирус радуется
20.10.2020

В Сети появилось видео массового праздника в Кишиневе. На Храм столицы на одной из городских автомоек состоялась настоящая молодежная фиеста с песнями, плясками и, конечно же, с коронавирусом, который, не будь дурак, конечно же, увеличил поголовье зараженных.

В празднике приняли участие, по меньшей мере, человек 50. Без масок. За это владелец автомойки заплатит 75 тысяч леев штрафа, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, которую цитирует телеканал Publika TV.


 
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