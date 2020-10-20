США и Румыния обсудили возможность присоединения Молдовы.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску и госсекретарь США Майкл Помпео провели в Вашингтоне политические консультации в ходе которых обсуждалась ситуация в Республике Молдова. По мнению сторон США и Румыния должны поддерживать тесную координацию по ситуации в Молдове. В первую очередь необходимо обеспечить энергетическую безопасность Молдовы.

По мнению Б.Ауреску - это «единственный вариант, способный обеспечить экономическое и социальное развитие Молдовы на благо граждан». Кроме того, он отметил, что важность запуска газопровода между Румынией и Молдовой. Ожидается, что он будет запущен уже до конца года. В ходе встречи был поднят и вопрос наполнения его газом. В этом контексте Богдан Ауреску подчеркнул важность запасов румынского газа в Черном море для региональной безопасности, и попросил содействия скорейшего начала с участием Америки разработки газовых ресурсов румынского континентального шельфа.

Богдан Ауреску представил оценку ситуации в Молдове и подтвердил последовательную позицию Румынии как сторонника европейского пути Молдовы. Напомним по словам премьер-министра Румынии Людовика Орбана «если Молдова хочет стать членом Евросоюза, то это возможно лишь путём присоединения к Румынии. Других вариантов у Кишинёва нет».

Похоже данный тезис удалось донести до Майка Помпео. Подтверждая общее стремление Румынии и США к углублению сотрудничества на всех уровнях, представляющих взаимный интерес, министр иностранных дел Богдан Ауреску и госсекретарь США Майк Помпео договорились начать подготовку к седьмой сессии двустороннего стратегического диалога в Вашингтоне. В ходе сессии будет принято решения по выделению финансов на строительство паневропейского транспортного коридора Констанца-Кишинев-Тирасполь-Одесса- -Гданьск. Так же будет обсуждаться модернизация и строительство реакторов румынской АЭС в Чернаводэ, а также общие «усилия по созданию безопасных сетей 5G»

Также Богдан Ауреску пригласил американского коллегу, посетить Бухарест. Он надеется что эпидемиологическая ситуация позволит это. Министр надеется, что М.Помпео сможет принять участие в подписании договора между Румынией и Молдовой о более тесной интеграции и создании наднациональных структур. По мнению сторон, это может помочь Молдове реформировать систему юстиции и справиться с коррупцией.

Обсуждалось и сотрудничество в военной сфере. Эти темы остались закрытыми для журналистов. Стало лишь известно, что М.Помпео выразил «озабоченность растущей пропагандой и злонамеренным влиянием России, Китая и связанных с ними».

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