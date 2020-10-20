Расследование RISE: У Кремля есть так называемый "молдавский департамент"

У администрации Кремля якобы есть так называемый "молдавский департамент", который контролирует политическую ситуацию в Молдове, администрируя и координируя выступления некоторых политиков в Кишиневе. Об этом по меньшей мере говорится в опубликованном центром "Досье" и RISE Moldova расследовании.

По данным журналистов, ключевая фигура в Кишиневе, которая якобы сотрудничает с российскими службами, это действующий президент Игорь Додон. Данные получены из так называемого "Архива Чернова" и из информации, хранившейся в памяти телефона главы государства. Он якобы до 2017 года использовал Blackberry, в котором был зарегистрирован под псевдоним "Кремленович".

Согласно расследованию, руководит так называемым "молдавским департаментом" генерал ФСБ Владимир Чернов, глава управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Структура включает сеть агентов, якобы собирающих информацию о большинстве политиках Молдовы и выбирающих главные идеи, которым должны следовать политические актеры в Кишиневе, лояльные Москве.

Расследование показывает, что президент Игорь Додон якобы сотрудничал с российскими службами еще с тех пор, как был членом Партии коммунистов, и в настоящее время координирует свои действия и выступления с ФСБ. Например, Центр "Досье" пишет, что в феврале 2019 года, за три дня до конференции по безопасности в Мюнхене, он через посла России в Молдове Олега Васнецова отправил текст своего выступления генералу Владимиру Чернову.

По другой появившейся информации, на стол Чернова попала характеристика главы государства. Там отмечается, что "в политических кругах Молдовы Игорь Додон пользуется репутацией надежного политика, который ставит свои интересы и амбиции превыше всего". По словам журналистов, среди представителей российских спецслужб, которые занимаются вопросом нашей страны, числится Василий Каширин, у которого есть паспорт приднестровского региона, а также Алексей Негодов, Андрей Русаков и Светлана Воронина. Согласно источнику, недавно группа "политических стратегов из Москвы" прибыла в Кишинев и якобы присоединилась к избирательному штабу Додона.

Его представители все обвинения отвергают. Пресс-секретарь независимого кандидата в президенты Людмила Мунтян заявила для Publika TV, что так называемые расследования - всего лишь фальсификации, используемые в предвыборной кампании в поддержку некоторых его оппонентов. Эти действия выглядят смешно и отчаянно, и им воздастся от избирателей, добавила она.

Мы попытались прояснить ситуацию и в посольстве России в Молдове, но ответа пока не получили.