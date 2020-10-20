Строительство вместо торжества знаний: земли Академии наук распродают

Агентство публичной собственности снова выставило на приватизацию имущество Академии наук. Речь, в частности, идет о двух земельных участках, принадлежащих Академии наук Молдовы, стоимостью более 51,5 миллионов леев.

Всего же государство намерено продать шесть земельных участков под застройку, расположенных Кишиневе и пригородах стоят порядка 68,5 миллионов леев.

Наиболее ценным является участок под застройку на улице Лесной, 26/1, разделяющий экспериментальные исследовательские участки по выращиванию различных сельскохозяйственных культур от зданий, на которых расположены несколько лабораторий и исследовательских институтов.

Заинтересованные лица должны до 3 ноября до 16:00 часов подать заявку на участие в ауккционе, который состоится 4 ноября в 10:00 в правительстве.

Также Агентство публичной собственности планирует в октябре-ноябре второй раунд приватизации государственной публичной собственности, в котором выставлены на продажу активы на сумму более 1,65 миллиарда леев, в том числе предприятие Metalferos и два земельных участка, принадлежащих Нацармии.

Подготовил Михаил Генчу