Центральный рынок Кишинева ждут масштабные изменения

После модернизации Центральный рынок станет местом продажи исключительно агропродовольственных товаров в основном отечественного производства.

Центральный рынок Кишинева нуждается в срочных переменах, работы по модернизации могут начаться уже в ближайшем будущем. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова вице-примар Кишинева Виктор Киронда.

По его словам, после модернизации эта торговая точка станет местом продажи исключительно агропродовольственных товаров, в большинстве своем молдавских производителей.

«Оттуда должны исчезнуть ларьки, где продают технику и одежду, - сказал Киронда. - Это улучшит внешний вид Центрального рынка. Сейчас мы работаем над исполнением проекта его благоустройства современными павильонами, дизайном и так далее - как и должен выглядеть современный чистый рынок».

Киронда отметил, что модернизация предполагает несколько этапов, начиная с внешней зоны, включая снос ларьков, перенос Центрального автовокзала и другое.

«Автовокзал и другие маленькие рынки, которые сформировались вокруг, провоцируют "городскую опухоль", - сказал вице-примар. - Эта область имеет огромный потенциал развития. Предприниматели предлагают построить молл, коммерческий центр или социальный жилой комплекс - подойдет что угодно, лишь бы не автовокзал, которому больше нет места в центре города. Его нужно перенести на периферию. Такую землю жалко отдавать под парковку. Плюс мы должны избавиться от уличной торговли, рядов киосков, временных построек... Другой вопрос - частная земля».

Как пояснил чиновник, для модернизации рынка необходимо участие правительства, минэкономики и представителей бизнеса.