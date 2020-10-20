Анна Гуцу, выступила с гигантской отповедью, доказав, что она готовый пациент психушки

Экс-депутат молдавского парламента Анна Гуцу, ныне возглавляющая департамент по связям с Республикой Молдова при правительстве Румынии, выступила с гигантской отповедью, доказав, что она готовый пациент психушки для больных румынизмом головного мозга.

По ее версии, ошибочно уходить от геополитического раскола, ошибочно ставить приоритет борьбы с коррупцией, ошибочно гражданам Молдовы желать нормальной работы и процветающего государства. В первую очередь все должны желать быть румынами - и лишь потом всё остальное.

Некоторые цитаты высокопоставленной фурии:

"Я не хочу вступать в полемику с Валериу Паша, для меня он не тот человек, которому следует отвечать. У меня есть возражение против личности Валериу Паша, который уже какое-то время всё появляется на нескольких порталах в качестве эксперта и так далее, и правда в том, что это не так! Это мое мнение. [Он] Человек, не имеющий профессионального образования и всю жизнь проживший на зарплату от политических партий и НПО..."

"К сожалению, унионистский сегмент проникся комфортом и не взял никакой профессиональной или политической ответственности. Когда я говорю "профессиональной", то почему бы этим нпошникам не быть учителями, врачами, инженерами и другими категориями, которые действительно способствовали бы развитию Молдовы? Или почему эти НПО не участвуют в политике, чтобы что-то изменить? Потому что это некомфортно, когда вы становитесь политиком, вы обязательно становитесь объектом критики, а это некомфортно. Лучше получать удовлетворительную зарплату, которая составляет от 2000 до 5000 евро в месяц, появляться во всех радиоприемниках и на всех телевизорах и высказывать мнение".

"Сложилось, что в сфере НПО знают всё и могут давать советы, публиковать талмуды, часто просто переводя, ретранслируя, переиздавая, используя плагиат и так далее. Этими томами наводняют учреждения, в надежде, что чиновник или политик прочитают эти тома, но их не читают".

"Скажите, пожалуйста, после 30 лет работы значительного количества НПО в Молдове, которые занимались вопросами верховенства закона, демократии и так далее, где сегодня находится республика? Она на границе двух миров: с одной стороны есть ЕС с его цивилизационными ценностями, а с другой стороны есть постсоветское пространство, и Молдова борется между этими двумя пространствами".

"К сожалению, спасительные решения не всегда исходили от НПО. И я расскажу о недавнем явлении в сфере НПО: они, размахивая флагом борьбы с коррупцией, повлияли на курс политического мнения. А именно, что геополитический выбор не столь важен для Молдовы. То есть Молдове лучше сосредоточиться на повседневных проблемах, на материальных нуждах, на тематике коррупции, и, фактически, именно на этих идеях строится так называемая молдавская гражданская нация. Молдавская гражданская нация должна на их взгляд быть свободна от страстей национальной культуры, от принадлежности к определенной нации, от языка общения, она должна быть своего рода аморфной массой, желающей хорошо есть и спать, жить в благополучном государстве, иметь работу, и всё!".

"Я считаю, что Молдова не может прокладывать себе путь и искать место среди современных государств в соответствии с европейскими цивилизационными ценностями, пока не решит проблему своей идентичности".

"Говорить в Молдове о неважности геополитической принадлежности, о неважности национальной, культурной, исторической, языковой принадлежности в пользу или во имя материальных ценностей - это ошибка и ошибка, которая, если на ней настаивать, даст очень плохие результаты".

"С моей точки зрения, у Молдовы было решение - объединение с Румынией, потому что это историческая территория Румынии".

"НПО говорят, что не надо интересоваться геополитикой, давайте жить хорошо, давайте не будем коррумпированными, потому что все мы хорошие на каком бы языке мы ни говорили. [...] НПО, получающие финансирование, в том числе от европейских институтов, таким образом остановили интерес к геополитике и нанесли большой вред".

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