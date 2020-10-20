"Bomba": Рекомендации по выбору компьютерной мыши

Нужна компактная и удобная «домашняя мышка» для работы с документами и серфинга на просторах интернета, или же функциональная, массивная «игровая мышь» с подсветкой и множеством кнопок?

Нет ничего проще – большой ассортимент компьютерных мышей позволяет подобрать устройство по потребностям, а представленные ниже рекомендации помогут сделать правильный выбор.

Основные критерии выбора

Ключевые параметры компьютерной мыши играют главную роль в выборе, так как для обычного пользователя будут определять скорость реагирования устройства и удобство работы за компьютером, для геймера – быстродействие в играх.

Для выбора качественной мышки следует ориентироваться на такие параметры, как функционал и управление, удобство использования и переноски, габариты, принцип работы, и только потом определять ценовую категорию и производителя.

Назначение

Существенно сократить диапазон поиска можно, определив назначение компьютерной мыши:

Офисная – для выполнения повседневных задач;

Игровая – для сложных манипуляций игровыми персонажами и действием игры.

Офисные

Большинство офисных стандартных мышек имеют симметричную форму с обеих сторон корпуса, что делает манипулятор универсальным устройством, подходящим, и для правши, и для левши. Размеры варьируются от маленьких и средних (самые удобные) до моделей, адаптированных под большие ладони. Чаще всего такие мышки имеют только одно колесико прокрутки посередине на верхней части корпуса.

Для домашнего пользования лучше выбрать эргономичные модели, которые имеют более удобную, естественную для руки форму, дополнительно к колесику оснащены кнопкой, используемой для переключения скорости перемещения курсора, боковыми кнопками на корпусе для переключения вперед/назад и выполнения других задач.

Самые дешевые модели изготовлены из обычного пластика, более дорогие – имеют покрытие софт-тач пластиком, прорезиненные бока и колесико, оснащены подсветкой.

Игровые

Игровые мышки, как следует из названия, предназначены для компьютерных игр. Такие модели имеют расширенный функционал, оснащены дополнительными опциями и кнопками (клавишами) на корпусе. Отличает игровые мышки яркий дизайн и подсветка, прорезиненные элементы и эргономичная форма корпуса.

В ассортименте производителей также представлены специальные мышки, разработанные для решения узкоспециализированных, профессиональных задач: дизайн, верстка, 3D-графика. Их трудно найти в свободной продаже, но для обычного пользователя они и не нужны.

Способ подключения

Различают два типа подключения компьютерной мыши к компьютеру (ноутбуку):

Стандартное проводное через USB-кабель.

Беспроводное – через Bluetooth, Wi-Fi, радио-канал.

Проводное подключение мышки к компьютеру – самый простой и проверенный способ. Если говорить о беспроводном подключении, то лучше выбирать интерфейс, при котором используется радио-сигнал, идущий с модуля, подключенного к USB-входу компьютера, ноутбука. Такой способ нивелирует недостатки Bluetooth и Wi-Fi подключения, обеспечивая быстрый отклик и устойчивую связь.

Тип сенсора

Выбор компьютерной мышки всегда упирается в принцип работы устройства. Сегодня пользователю предлагается два варианта – оптическая светодиодная и оптическая лазерная мышка.

Оптическая светодиодная – принцип работы этого вида мышки основан на тандеме светодиода, сенсора и линзы, определяющих положение устройства на поверхности.

Оптическая мышка работает на разных поверхностях, кроме зеркальных и ворсистых, самая недорогая, имеет среднюю скорость перемещения курсора, но этого вполне достаточно для среднестатистического пользователя.

Оптическая лазерная – принцип работы тот же, что и у светодиодной мышки, только в этому случае задействован лазер, который обеспечивает более точную фокусировку и позиционирование.

Лазерная мышка реагирует быстрее и четче, менее чувствительна к микротрещинам поверхности, прекрасно работает на стеклянных и зеркальных поверхностях. Лазер чаще всего установлен в игровых мышках.

Разрешение

Чувствительность компьютерной мыши (разрешение оптического сенсора) – это показатель скорости реакций курсора. Чем он больше, тем быстрее двигается курсор на экране монитора.

Разрешение измеряется в точках на квадратный дюйм (dpi) и варьируется от 400 до 8000 dpi, а в отдельных устройствах и выше. Для работы с текстами и выполнения простых задач оптимальным будет разрешение от 800 до 1200 dpi, игровые мышки лучше выбирать (в зависимости от сложности игр) с чувствительностью от 1600 до 7000 dpi.

Все вышеперечисленные характеристики компьютерной мыши являются основополагающими факторами выбора, но диапазон имеющихся у некоторых моделей опций и параметров больше. И чем он больше, тем выше стоимость. Для обычного пользователя, который изредка любит поиграть в различные игры, дорогой и «заряженный» вариант не нужен. По отзывам многих пользователей: оптическая проводная мышка со стандартным набором опций – самый оптимальный и недорогой вариант.