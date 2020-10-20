Нарышкин: США готовят в Молдове «революционный» сценарий

США планируют в Кишиневе провести «цветную» революцию, если президент Игорь Додон будет избран на второй срок, заявил руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

США готовят для Молдове «революционный» сценарий, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Сейчас мы отчетливо видим, что революционный сценарий американцы готовят и для Молдовы, которая в ноябре будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», – отметил Нарышкин.

По словам Нарышкина, госдепартамент предписал американскому посольству в Кишиневе настраивать оппозицию на организацию протестов в случае переизбрания президентом Игоря Додона.

«США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии. Аффилированные с американцами НПО и СМИ уже вбрасывают в информационное пространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям. Дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить «на сторону народа», – добавил глава СВР.

Также есть сведения о подготовке к въезду в Молдову американских специалистов по «цветным революциям», добавил он.

В Молдове президентские выборы пройдут 1 ноября.

Лидия ТКАЧ