Коронавирус в Молдове, данные на 20 октября 2020: + 656, опять подъем

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 67 958 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента
За минувшие сутки, 19 октября 2020, в Молдове выявлено 656 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 67 958.
5 завезенных случаев (Турция и США - по 2, Румыния - 1)
3090 теста, из них
2664 первичные
132медицинских работников:
17 врачей
12 медсестер
3 вспомогательных работников
1467 средняя тяжесть
876 тяжелое состояние, из них
48 на аппаратах ИВЛ
61 вылечились
49 083 (+590) всего вылечились
16 скончались
1617 всего умерло
Лидия ТКАЧ
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