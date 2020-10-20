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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 20 октября 2020: + 656, опять подъем
20.10.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 67 958 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента

За минувшие сутки, 19 октября 2020, в Молдове выявлено 656 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 67 958.

5 завезенных случаев (Турция и США - по 2, Румыния - 1)

3090 теста, из них

2664 первичные

132медицинских работников:

17 врачей

12 медсестер

3 вспомогательных работников

1467 средняя тяжесть

876 тяжелое состояние, из них

48 на аппаратах ИВЛ

61 вылечились

49 083 (+590) всего вылечились

16 скончались

1617 всего умерло

Лидия ТКАЧ


 
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