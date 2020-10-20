Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 20 октября 2020: + 656, опять подъем В Молдове в общей сложности зарегистрировано 67 958 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента За минувшие сутки, 19 октября 2020, в Молдове выявлено 656 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 67 958. 5 завезенных случаев (Турция и США - по 2, Румыния - 1) 3090 теста, из них 2664 первичные 132медицинских работников: 17 врачей 12 медсестер 3 вспомогательных работников 1467 средняя тяжесть 876 тяжелое состояние, из них 48 на аппаратах ИВЛ 61 вылечились 49 083 (+590) всего вылечились 16 скончались 1617 всего умерло Лидия ТКАЧ

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