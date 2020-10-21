"Старший брат"

Заявление Главы СВР Сергея Нарышкина о том, что США разрабатывают «революционный» сценарий в Молдавии растащили все без исключения тг каналы в России и в Молдове. Но мы как-то не видим приготовлений к «цветной революции» и, коль русские знают планы врагов Додона, каких-либо мероприятий противодействия – этим гнусным проявлениям англосаксов – тоже нет. С чего бы такая успокоенность России?

По нашему мнению, интересы России в Молдове, они вроде бы и есть, но интереса к региону уже давно нет. Молдова уходит на запад, и Додон её не остановит. Всё это мы уже проходили, с Ворониным.

При всем уважении, СВР не совсем владеет ситуацией. Всё лежит на поверхности, несколько сотен разного рода информационных центров, пропагандирующих западные ценности, десятки СМИ создают негативный образ России, сотни тысяч молдавских студентов получили образование на Запада. Все это привело к тому, что прозападная оппозиция, если захочет, может вывести на улицы десятки тысяч людей. Увы, интересы России защищать не кому.

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