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ЦИК запретил в день выборов 1 ноября организовывать подвоз избирателей на участки
21.10.2020

ЦИК запретил в день выборов 1 ноября организовывать подвоз избирателей на участки для голосования как силами представителей электорального конкурента, так и третьими лицами. Запрещено вообще перемещение автотранспорта, способного вместить больше восьми человек в день выборов во время голосования с 7 утра и до 21 часа. 

Следить за соблюдением запрета должны МВД и Минэкономики (отзывать лицензии таксистов, решивших подработать извозчиками на выборах?). Председатель ЦИК Дорин Чимил уверяет, что этот запрет будет действовать и на участках за пределами Республики Молдова. А вот в этом мы искренне сомневаемся. 

@Telegram BP


 
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