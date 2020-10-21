Октавиан Цыку: социалисты отмыли 1,5 млн евро через офшор на Багамах

Отмыли полтора миллиона евро в багамских офшорах. В этом Партию социалистов обвинил кандидат в президенты от ПНЕ Октавиан Цыку. По его словам, эти деньги использовались в предвыборной кампании ПСРМ в 2016 году. Он утверждает, что средства поступали через компанию Exclusiv Media, которая принадлежит лидеру парламентской фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ. Последний однако заявил, что тема старая, а прокуратура не выявила незаконных действий.

По словам кандидата от ПНЕ, деньги у Exclusiv Media брал в долг и замначальника Службы государственной охраны Петр Кордуняну:"Он заключил с компанией контракт на 500 тысяч леев. Однако, в отличие от остальной части средств, эта сумма не дошла в полном объеме, так как в платежном поручении господин Кордуняну указал только 235 тысяч".

Мы попытались получить комментарий Петра Кордуняну, но пресс-секретарь службы Майя Ангени попросила направить официальный запрос. Ответ на него пока не получен. Цыку также утверждает, что еще одним бенефициаром был член ЦИК Вадим Филипов. Он якобы занял полмиллиона леев, не указав их в декларации об имуществе. Филипов сообщил, что не задекларировал деньги, так как к моменту заполнения документа уже вернул их. По словам Цыку, члены ПСРМ, бравшие в долг у Exclusiv Media, совершали сделки с одобрения Додона.

Пресс-секретарь избирательного штаба независимого кандидата Людмила Мунтян назвала эти заявления компрометирующими "олигархическими консервами".