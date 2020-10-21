Лидеры партии Pro Moldova Андриан Канду и Корнелиу Падневич снова призвали своих коллег по парламенту провести экстренное заседание 22 октября.

Канду заявил на брифинге во вторник, что инициативу Pro Moldova не подписал ни один из представителей других фракций.

"Драгоценное время уходит, но оно еще есть. Считаю, что нам есть что принять уже на этой неделе. Речь идет о законопроекте по изменению пенсий в РМ, которые не могут быть менее 2 тыс. леев. Это требует внесения изменения в закон "О пенсиях" и статью 47 Конституции. Однако есть и еще один законопроект Pro Moldova - о развитии в стране сел и сельской инфраструктуры, пребывающей в драматическом состоянии", - подчеркнул Канду.

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