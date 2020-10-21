Доступ к современной ирригационной инфраструктуре и моделям сельского хозяйства с добавленной стоимостью побудил фермеров десяти ирригационных систем в Молдове инвестировать в прибыльные сельскохозяйственные культуры.

По словам представителей Ассоциации водопользователей Молдовы, как правило, фермеры, имеющие доступ к орошению, выбирают сады и интенсивные виноградники, закладывают ягодные плантации и выращивают овощи.

Преимущества производства сельскохозяйственных культур с добавленной стоимостью являются одним из условий, которые способствовали за последние пять лет утроению орошаемых площадей в этих 10 ирригационных системах.

По данным Ассоциации, наибольшее увеличение орошаемых площадей зарегистрировано в области ирригационных систем Блиндешть - с 1 га в 2016 году до 181 га в 2020 году, Кошница - с 248 га до 1 058 га, Грозешть - с 115 га до 467 га и так далее. Что касается инвестиций сельского хозяйства в прибыльные культуры, то к концу 2020 года, например, в районе оросительной системы Рошкань уже будет более 130 гектаров многолетних насаждений (виноградники, сады и плантации клубники) по сравнению с несколькими десятками гектаров четыре года назад. Кроме того, в районе ирригационной системы Грозешть к концу этого года уже будет засажено около 90 гектаров многолетних насаждений, хотя четыре года назад фермеры выращивали в основном полевые культуры и овощи.

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