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Общество
Тысячи граждан Молдовы не могут получить водительские права по вине автошкол
21.10.2020

Ситуация в подвешенном состоянии. Более шести тысяч жителей Молдовы оказались сейчас в подвешенном состоянии - отучившись на получение водительских прав, они сейчас не могут сдать экзамены и получить их, так как сразу у нескольких десятков школ истек срок лицензии. Они, лицензии, должны были быть продлены после очередных аттестаций, однако из-за пандемии процесс был отложен. 

Сегодня состоялось специальное заседание правительства для обсуждения этой проблемы, на котором присутствовал и министр образования Игорь Шаров. Проблема в том, по его словам, что лишь 6 из 47 проблемных автошкол (всего их 181) обратились с заявлением о том, что им хотелось бы пройти аттестацию по новым условиям. Остальные по какой-то причине тянут с этим моментом, в то же время продолжая обучать людей, как ни в чем не бывало.

Теперь школам, которые не удосужились подумать вовремя об этой проблеме, придется проводить повторные экзамены учащихся, причем за свой счет - такое предложение внес премьер Ион Кику

Автор: Михаил Генчу


 
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