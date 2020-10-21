Санду обидела Усатого

Надменное отношение к шансам Ренато. Майя Санду побывала в гостях у Георге Гонцы, ведущего телепередачи Puterea a Patra, где более часа беседовала с ним на тему предстоящих президентских выборов. Одним из первых вопросов ведущего, который старается, в отличие от многих своих коллег, задавать каверзные вопросы всем, а не только лишь некоторым, был вопрос про ее шансы на предстоящих выборах.

Санду тут же выразила уверенность не только в том, что она пройдет во второй тур, но также и выиграет выборы. Гонца задал вопрос - а кого она поддержит, если во второй тур выйдут Игорь Додон и Ренато Усатый. Дескать, вам же придется поддержать в таком случае Усатого...

Санду криво улыбнулась и ответила, что такой сценарий невозможен и никакого Усатого во втором туре быть не может, а значит, и обсуждать такой сценарий смысла нет. Гонца предположил, что тем самым она может обидеть своего коллегу по борьбе с Додоном, на что Санду ответила, что поддерживать будет лишь так называемых "проевропейских кандидатов".

Другой интересный момент, который был обсужден - приглашение со стороны Санду в адрес других претендентов создать совместный фронт якобы против предстоящих "фальсификаций" (о них, к слову, Санду в этой передаче говорила не переставая, подтверждая уже вполне просматривающийся сценарий протестов по подобию Беларуси, где набравшая 10 процентов дама заявила, что она выиграла выборы).

Гонца спросил, является ли это совместным фронтом против Додона, на что Санду ответила, что это, дескать, "фронт против фальсификаций", которых она, якобы, очень сильно боится. По словам Санду, куда бы она ни поехала, первый вопрос, который ей задают люди - как защищать свои голоса, якобы, у нас украли голоса в 2016-м, украли в 2019-м (бездоказательные утверждения, надо заметить - никаких доказательств этому никогда не было предоставлено).

Но тут надо учитывать и то, что Санду, если и выезжает куда-то из фэйсбуков, то от силы в несколько районов, где ее принимают хорошо. Вы не увидите ее на юге страны (разве что в Кагуле), вы не увидите ее в левобережных районах, вы не увидите ее на севере (разве что ее сторонников, но их там не ждут с хлебом и солью).

Яловены, Хынчешты, Унгены, Страшены, Каушаны, Анены - вот и вся география ее поездок. Можно без конца крутиться в этих районах и создавать видимость активности и "народного недовольства хороших людей", но важно не забывать, что "хорошие люди" на самом деле есть везде, и не надо заведомо разделять людей на "хороших" и "других", оскорбляя большую часть населения, как всю свою кампанию делает Санду, идущая на выборы под лозунгами "Oameni Buni". Когда они после этого говорят что-то о том, что "Додон разделяет людей" - это звучит воистину нелепо.

Автор: Дан Дудка