Наглядное пособие прямо в Кишиневе. Что такое евроинтеграция в Молдове, да и в целом? Многие представляют себе радужные картины с красиво покрашенными домами, цветочками на улицах, когда все вокруг приведено в порядок, законы, пенсии, зарплаты, все дела, в общем. Возможно, в отдельно взятых местах, специально отобранных, все так и будет выглядеть.

А как выглядит евроинтеграция в Молдове? Несколько лет тому назад с подачи Майи Санду в нашей стране прошла волна "оптимизаций" - "оптимизировались" школы, "оптимизировались" лечебные заведения, в период правления приснопамятной ЛДПМ и Филата. Как известно, время все расставляет по своим местам - можно много говорить, но время показывает, превращаются ли красивые слова в дела.

На дворе 2020-й год, где наша "евроинтеграция", вы сами знаете, а вот как выглядят ее промежуточные этапы - возможно, еще нет. Полюбуйтесь - закрытая в 2013-м году школа номер 6 на Ботанике, и то, во что она превратилась. Разрушить и испортить старое, не предлагая ничего нового - это, видимо, и есть рецепт "евроинтеграции" от Санду и прочих людей, бросающих слова на ветер.