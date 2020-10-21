«Карантинная усталость» становится пандемической.

„Нашим общим врагом является заразный и опасный для жизни вирус. Карантинная усталость — это просто усталость. Хотя она становится пандемической, она не представляет опасности для жизни, если мы поддерживаем друг друга.”

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Восемь месяцев назад человечество впервые в своей истории вошло в глобальный карантин. В марте было много людей, которые были очень скептичны к введению чрезвычайного положения.

Эпидемиологи сказали нам, что пандемия продлится два-три месяца, потом придет лето, вирус потерпит неудачу, мы будем жить как раньше. Люди согласились и остались в домах, некоторые потеряли бизнес, некоторые потеряли близких, многие стали беднее. Но после двух месяцев изоляции все вернулись к общественной жизни, как будто пандемия закончилась.

Средства массовой информации изобилуют историями успеха стран, которым удалось остановить первую волну пандемии, держать показатели передачи инфекции под контролем и снять ограничения. Эйфория от снятия ограничений стала такой же заразной, как и вирус.

Специалисты продолжали настаивать на ношении масок, на массовых тестах, на изоляции очагов. Врачи в отделениях интенсивной терапии продолжали лечить людей с тяжелыми формами.

Политики, оказавшиеся в волне «ложного позитива», ушли в отпуск. И только вирус никуда не ушел. Вирус продолжал инфицировать людей, все больше и больше.

С тех пор стало уже ясно, что пандемия продлится несколько лет и ответственность за управление пандемией передается из центральных органов к местным органам государственного управления, в том числе в Молдове.

Осень, однако, пришла с большим увеличением числа инфицированных во всех странах Европы. В некоторых странах темпы роста настолько высоки и быстры, что число больных удваивается каждые две недели.

Правительства, отвечающие за осуществление политики в области здравоохранения и функционирование систем здравоохранения, забили тревогу и начали вводить новые ограничения. В некоторых административных округах ограничения стали применяться избирательно, в соответствии с определенными критериями. Это вызвало массовые протесты.

Одной из первых европейских стран, где достижение национального консенсуса между центральным правительством и местными органами власти было успешным, является Германия. Дебаты между властями были поддержаны многочисленными протестами общественности. Ограничения применялись избирательно и поэтому выборочно отвергались населением.

В последнее время явление противостояния между центральными правительствами и местными органами государственного управления быстро распространилось в Великобритании, Франции, Италии. Отказы местных властей применять ограничения по разным причинам, поддерживаемые протестами населения, способствуют быстрому распространению инфекции, увеличение числа больных приближает крах системы здравоохранения. Некоторые международные СМИ назвали это явление «карантинной усталостью».

Люди устали от карантина. Политики, однако, не устали от политических игр и продолжают использовать пандемию для достижения своих политических целей. Последствия этих фактов будут драматичными для многих людей, которые сегодня формируют группы риска. Медицинская система не сможет в долгосрочной перспективе противостоять большому числу пациентов. Врачи уже переутомлены, физически истощены, но и деморализованы и немотивированные.

Я считаю, что это не просто карантинная усталость в случае протестов в Европе. Существует также глубокое недовольство неэффективным управлением пандемическим кризисом, это также протест против дезинформации. Это также аномия/дезорганизация и явление массовой дезориентации, которое вспыхнуло одновременно в нескольких странах. Это также урок для нас сейчас.

Что нам делать с этим явлением?

В кризисных ситуациях рекомендуется вынести собственное Эго на минимально возможный уровень и общаться со всеми друзьями и со всеми врагами. И это рекомендуется каждому человеку.

В кризисных ситуациях рекомендуется быть гибким и научиться приспосабливаться к изменениям. Только тогда мы сможем пережить проблемы пандемии.

В ситуациях, когда политики демонстрируют отсутствие гибкости и вовлекают население в поддержку политических игр, мы все движемся в направлении дезориентации поведения и ухудшения пандемической ситуации.

В этой кризисной ситуации у нас нет много возможностей. Но они есть.

Одним из решений было бы протестировать все население и остановить пандемию. Но для этого нам нужны деньги и политическая воля. У нас нет ни того, ни другого на данный момент.

Другой альтернативой было бы прекратить борьбу друг с другом, соблюдать простые правила ношения маски, сохраняя физическую дистанцию и мыть руки.

Полезно осознавать, что эта борьба с вирусом не закончится через месяц или два. Мы должны объединиться всем населением, по крайней мере на год вперед. Все мы вместе обязаны объединить свои силы и бороться с вирусом, а не друг с другом.

Нашим общим врагом является заразный и опасный для жизни вирус. Карантинная усталость это просто усталость. Хотя она становится пандемической, она не представляет опасности для жизни, если мы поддерживаем друг друга.

Алла Токарчук