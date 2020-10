Политика Анна Гуцу и сторожевые псы „ Тем не менее, интеллектуальный уровень этих двух неосязаем для НПО, и их несогласованные, но несколько синхронизированные усилия порождают явление, которое мы могли бы назвать Гуцырдя. Вероятно, будет интересно увидеть, как развиваются события.”

--- Вредная роль НПО Как хорошо, что время от времени нас застают врасплох. Тем более что скучные президентские выборы утомляют нас. Последний сюрприз пришел от госпожи Анны Гуцу, госсекретаря Департамента по связям с Молдовой Румынии. Несогласие г-жи Гуцу с заявлениями гражданского активиста Валерия Паша из организации WatchDog (сторожевой пес) о российском господстве в информационном пространстве Республики Молдова, мотивировало ее высказать свою точку зрения на страницах румынского издания PRESS ONE. Это несмотря на то, что ей не нравится иметь в качестве оппонента человека без профессионального и интеллектуального веса, аналогичного ее. Чтобы как-то сбалансировать калибр, госсекретарь решила обратиться ко всем НПО из Республики Молдова, которые: не приходят со спасительными решениями для Республики Молдова;

не участвуют в политике, чтобы изменить ситуацию;

не участвуют в решении проблемы идентичности, имея небольшие возможности;

не участвуют в борьбе с концепцией гражданской нации;

получают финансирование, в том числе от европейских институтов, но не болеют геополитикой и приносят больше вреда. Следует признать, что г-жа госсекретарь права, хотя она иногда преувеличивает. Это правда, что НПО не предлагают спасительные решения. И трудно сказать, хорошо это или плохо. Речь идет о том, что после парламентских выборов 2009 года активные элементы гражданского общества участвовали в протестах, которые привели к власти Альянс за европейскую интеграцию (АЕИ), в который входила и г-жа Анна Гуцу. Очень быстро гражданское общество пришло в себя и поняло, что к власти пришли хитрецы, которые сразу же начали создавать условия для кражи миллиарда! Имея такой опыт, можно понять нежелание гражданского общества участвовать со спасительными решениями. Уважаемая леди преувеличивает и насчет участия НПО в политике. Она может вспомнить, сколько лидеров НПО стали депутатами, министрами и послами после прихода АЕИ к власти. Многие из них были выдвинуты Либеральной партией (ЛП), в которую входила г-жа Анна Гуцу. Имидж этих активистов сильно пострадал из-за воровства, совершенного лидерами составных формирований АЕИ. Свидетельства этому находим в самих публикациях госсекретаря, которая решительно говорит, например, о бывших коллегах из ЛП и нынешних коллегах из Партии национального единства (ПНЕ): «…Гимпу который цепляется за соломинку, которая попадается на его пути, чтобы выбраться из той дыры, в которой он сам себя загнал, пришли, как говорится, толпой” в Котрочень: и министр-грабитель дорог и европоездов Шалару, и нытик-примар Киртоакэ, и ненагражденный на этот раз лидер Гимпу, и некоторые секретарши партии, участвующие в массовке, и группа депутатов-плагиаторов и халявщики были отмечены президентом Бэсеску!» И это еще не все. Если зайдете в блог г-жи Гуцу, начнете понимать нравы молдавских политиков, и тогда тут же захотите взять ноги в руки и эмигрировать. Кстати, это может быть истинной причиной массовой депопуляции Республики Молдова, а не та, которую называет выдающаяся леди в интервью для PRESS ONE. Бесполезность НПО Итак, мы должны констатировать, что сторожевые псы из Республики Молдова напрасно финансируются из европейских фондов, если не могут объяснить, почему определенные вещи делают, а другие нет. Например: - почему сторожевые псы не забили тревогу, когда выдающаяся госпожа Анна Гуцу покинула ЛП, чтобы сформировать Либерально-реформаторскую партию (ЛРП), проголосовав за назначение правительства Лянкэ, которое сдало в концессию Кишиневский международный аэропорт (КМА) и приватизировало Banca de Economii Молдовы (BEM), через который был украден миллиард?

почему охранники не отреагировали, когда выдающаяся госпожа Анна Гуцу создала Правую партию вместе с министром-грабителем дорог и европоездов Шалару?

почему сторожевые псы не предупредили экс-президента Румынии Траяна Бэсеску о том, что он подвергается большому риску, соглашаясь стать почетным председателем партии во главе с ворами? И сакраментальный вопрос для г-жи Анны Гуцу – почему она хочет, чтобы молдавские НПО очередной раз наступили на грабли, как было много раз за последние десять лет? Только через публикации в личном блоге госпожа доказывает, что молдавский политический спектр полон пророссийскими государственниками и, к сожалению, про-румынами воришками. Зачем НПО участвовать в дебатах по вопросам идентичности, если эта проблема и геополитические дебаты ведутся, в том числе ворами? Но возникает еще один вопрос для сторожевых псов - почему они не пытаются прояснить любопытное явление - в последнее время Правительство Румынии продвигает в должности государственных секретарей по отношениям с Молдовой таких людей, как Алексеев или Петрова – девичья фамилия г-жи Гуцу. Неужели Правительство Румынии намекает на существование гражданской нации? Это был бы абсолютно невинный вопрос, если бы это не дало повода для обсуждения отношений между гражданской и этнической нацией на европейской платформе. Конечно, г-жа Анна Гуцу, возможно, ошибалась, когда назвала своих коллег грабителями. Если это так, то она могла бы признать это и извиниться перед ними. Но если она предрасположена к ошибкам, то почему она дразнит сторожевых псов? Хотя мы могли бы признать, что она поступила так из чисто человеческой слабости, чтобы показать свои титулы перед румынской публикой, которая ее не знает: профессор университета, лингвист; рыцарь Ордена Почетного легиона Франции; рыцарь Национального ордена Звезда Румынии; рыцарь Ордена Республики Молдова; золотая медаль и пожизненный член Парламентской ассамблеи Совета Европы. Впечатляет. Казалось бы, мы должны радоваться тому, что у нас такие выдающиеся личности, но ситуация не такая простая. В интервью для PRESS ONE г-жа Гуцу признала, что не пользуется народной поддержкой, набрав на президентских выборах 2016 года всего 2 450 голосов! Крайне слабый результат был обусловлен ее заумными речами - Le Malheur d'avoir trop d'esprit! Но, тогда как ей удалось собрать 15 тыс. подписей для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства? Мы же не можем допустить, что она подделала подписи. Вероятно, объяснение в том, что члены инициативной группы, собирающие подписи для регистрации кандидата в президенты Анну Гуцу, не были столь же образованными, как и она сама. Выводы НПО Республики Молдова действительно слаборазвиты, неспособны подняться на высоту и ожидания политиков для решения проблем общества. За исключением нескольких организаций, занимающихся журналистским расследованием, другие НПО бесполезны и даже вредны, если они не в состоянии выявить такие недостатки, как политический туризм, непоследовательность и воровство политиков, которые запускают всевозможные проекты, делая себе громкое имя под их тенью, безжалостно грабят страну и лгут гражданам. Тем не менее, у НПО есть оправдание. На них нападает справа г-жа Анна Гуцу, а слева - представитель российского имперского фронта, социалист Богдан Цырдя. Оба, как Гуцу, так и Цырдя, являются учеными – докторами наук. Правда, Цырдя неполный доктор. Тем не менее, интеллектуальный уровень этих двух неосязаем для НПО, и их несогласованные, но несколько синхронизированные усилия порождают явление, которое мы могли бы назвать Гуцырдя. Вероятно, будет интересно увидеть, как развиваются события. Виктор ПЕЛИН

ipn Наш канал в Telegram Количество просмотров: 99 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости