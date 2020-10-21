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Общество
В Кишиневе в разгар пандемии переполнен общественный транспорт
21.10.2020

На фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в Молдове, в столице общественный транспорт – набит битком. Так, что даже двери с трудом закрываются.

Люди, которые ежедневно ездят на троллейбусах и автобусах, признаются: ничего удивительного, такая картина – уже норма в эпидемию.

На появившихся в социальных сетях кадрах видно, как двери троллейбуса не могут закрыться из-за чрезмерной перегруженности. И хотя водитель прождал некоторое время, никто из пассажиров выходить из транспорта не захотел. Он так и тронулся – полузакрытым.

В столичном управлении электротранспорта разговаривать с нами отказались. А вот в пресс-службе мэрии заявили: заходить или нет в переполненный троллейбус – это выбор людей.

Нас заверили, что на маршрут  вывели максимально возможное количество общественного транспорта. Кроме того, на днях пустили и пять новых сочлененных троллейбусов.

Согласно постановлениям Национальной комиссии по ЧС в сфере общественного здоровья, в троллейбусе разрешено находиться не более 35-ти пассажирам.


 
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