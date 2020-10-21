Молдова может стать следующей после Беларуси и Киргизии страной, которую накроет волна нестабильности. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, обвинив США в подготовке «цветной революции» в стране.

Чуть раньше глава внешнеполитического ведомства России С.Лавров рассказал, как американцы продвигают свои интересы на территории Молдовы и других стран постсоветского пространства.

Парадокс ситуации в том, что цветная революция в Молдове уже состоялась. Большая часть молдавское молодежи уже давно смотрит на Запад. И удивляться этому не стоит. Последние десять лет Запад ведет активное информационное воздействие. В Молдове действуют сотни информационных центров, разного рода молодежных клубов и других организаций. Фактически можно говорить о том, что Запад вырастил в Молдове русофобски настроенное поколение.

Во многом это связано с тем, что с молдавской молодежью работают западные общества. В первую очередь, это Румыния. Много работы в этом направлении ведется и США. Именно оттуда и координируется широкая сеть неправительственных организаций.

Молдавская молодежь почти не ездит в Россию и представляет ее себе больше через сообщения в новостях, но активно ездит на Запад. Он гораздо доступнее и в плане путешествий, и в плане учебы, и Запад к себе зазывает. Ну а там она проходит соответствующие программы обучения, которые включают и некое зомбирование антироссийской пропаганды. Поэтому среди молодежи встречается немало заявлений русофобского сорта.

Но проблема не столько в той системе, которая действует в Молдове, сколько в недоработке России. Она практически не ведет гуманитарную политику в отношении Молдовы и фактически уже потеряла молодое поколение.

На ток шоу «Право знать» от 12 сентября текущего года Маргарита Симоньян, известная российская журналистка и медиаменеджер, Главный редактор телеканала RT с 2005 года, Главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года, произнесла шокирующие слова. Она сказала, что мы Россия проигрывает информационную войну с Западом. Проигрывает потому, что в чиновничьем истеблишменте России, занимающимся СМИ, слишком много непрофессионалов и самых настоящих предателей интересов России.

Причем, произнесла эти слова целых два раза за время передачи.

Нам трудно судить насколько это соответствует действительности. Однако Молдова сегодня фактически потеряна для России. На фоне активной информационной работы Запада практически не видно деятельности России. Кто-то в Молдове слышал о каких-то российских информационных центрах или клубах. Их просто не существует. Мало того. За последние годы закрылось множество русских СМИ. Вместо них появились новые, которые с удовольствием финансируются НПО или даже Госдепартаментом США. Понятно, что содержание у них соответствующее…

Так что цветная революция в Молдове уже случилась. Как оказалось, для этого иногда даже не нужно выходить на улицы. В реальности в Молдове сегодня превалируют прозападные настроения. И поменять их не так-то просто.

Кстати сказать, последние годы Запад так же активно действует в Приднестровье. Власти Тирасполя в какой-то мере пытаются противостоять этой информационной атаке, но их возможностей не хватает. Так что вскоре и Приднестровье может стать проамериканским…

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