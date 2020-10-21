«Я честная девушка»: что стоит за политическим целомудрием Майи Санду

Честность и порядочность - главные слова в предвыборном лексиконе кандидата в президенты от PAS Майи Санду. На всех публичных выступлениях политик повторяет одно: в ее команде все исключительно честные и порядочные. Партию, как заявила Санду на этой неделе, она создала исключительно на «собственном политическом капитале», а не на внешнем финансировании. Так ли это? И как часто вообще Санду врет?

«Политическая независимость» - и карьера на деньги Сороса?

PAS - это политический инструмент фонда Сороса в Молдове, сама Санду - бывший член сената фонда Сорос-Молдова. Может ли она быть независимой от внешнего влияния?

Тесно связано с фондом Сороса и партийное окружение Санду. Бывший депутат, бывший министр образования Лилиана Николаеску-Онофрей была директором по вопросам образования фонда и исполнительным директором НПО «Pro Didactica». Бывший министр юстиции Олеся Стамате в правительстве Санду была директором программы «Bunaguvernare» фонда и координатором других проектов. Членом политбюро PAS была Даниела Терзи-Барбэрошие, ранее также работавшая фонде Сороса.

Многие депутаты от PAS - активисты фонда Сороса либо грантоеды других фондов. К примеру, генсек партии Игорь Гроссу - член и учредитель целого ряда НПО в сети Сороса. Член политбюро PAS Дан Перчун - координатор проектa «Е-Transformare și Informatizare», спонсируемого также фондом Сороса.

Куда пропала половинка лимона?

В марте 2019 года Юрие Лянкэ заявил, что в 2014-м, будучи премьером, встречался с Соросом на квартире в Нью-Йорке. Тот дал ему миллион долларов, Лянкэ лично передал их Санду «для развития образования». Куда Майя дела деньги, сколько еще получила от Сороса?

Бывший министр образования Корина Фусу подтвердила, что деньги ушли на финансирование некоторых НПО, близких Майе Санду. На модернизацию образования пошло только 40 процентов суммы, остальные 600 тысяч ушли в НПО. В какие именно и сколько? Кстати, ежегодный бюджет фонда Сороса в Молдове – до 10 миллионов долларов.

Деньги в PAS поступали не только от транснациональной олигархии - миллиардера Сороса.

7 ноября 2016 года в СМИ появились документы о денежных трансфертах в пользу партии Майи Санду. Так, некий В.Галой, представитель компании «Dufremol» SRL, человек Илана Шора, перечислил 4 ноября 2016 года 300 тысяч лей в избирательный фонд Санду. Позднее Шор открыто признал, что спонсировал партию. Были обнародованы записи телефонных переговоров вице-председателя PAS И.Гросу и В.Галоя.

Хорошо известны хитроумные схемы, по которым PAS и другие правые партии получали и получают серьезную прямую и опосредованную финансовую поддержку из-за рубежа. Не счесть денег посольств, грантов международных политических организаций - суммы заоблачные, их потом легализуют как «пожертвования».

Член ЛДПМ, за которую Филат голосовал в тюрьме

«Правдивая» и «честная» Майя солгала четыре года назад на теледебатах, заявив, что никогда не была членом ЛДПМ. И тут, надо же, всплыл видеоролик, в котором Санду четко говорит: «Как и Наталья Герман, я решила стать членом команды ЛДПМ, чтобы поспособствовать движению страны вперед. ЛДПМ - единственная партия, которая продемонстрировала ответственное отношение к будущему наших детей».

Отмечено, что Санду ни разу не покритиковала своего партийного шефа Влада Филата, который, в свою очередь, проголосовал за нее в тюрьме, заверив, что все сельские примары ЛДПМ и все депутаты этой партии агитируют за Санду.

Но сейчас «честная девушка» открещивается от бывших соратников по ЛДПМ.

Участница аферы с аэропортом…

Депутат Василе Боля, член следственной комиссии по концессии международного аэропорта Кишинева, доказал, что Санду приняла в процессе непосредственное участие. Но и это «честная девушка» отрицает – ну просто святая невинность.

«Я изучил много документов - Санду голосовала за концессию, совершив преступление перед государством, - сказал Боля. - Я выяснил, что аэропорт был прибыльным и мог развиваться без концессии. Но правительство и Санду проголосовали вопреки выгоде бюджета».

И что? Санду продолжает отрицать свое участие в афере.

… И аферы с «BЕМ»

Политик не раз заявляла, что узнала о проблемах в «BEM» после парламентских выборов-2014, в марте 2015-го.

Депутат Богдан Цырдя выяснил, что еще в феврале 2013 года была сформирована парламентская комиссия по расследованию ситуации с «ВЕМ» во главе с коммунистом Олегом Рейдманом. В сентябре 2013 года социалисты проводили акции протеста против приватизации банка. Депутаты от ПСРМ неоднократно сигнализировали о проблемах в банке и в своих обращениях, и с парламентской трибуны. Но 29 августа 2013 года решением правительства «BЕМ» перешел в частные руки. Майя Санду, полноправный член кабинета, сказала «да» и этой афере.

Лидер PAS в цепи участников кражи миллиарда из банков

Майя Санду заявляла, что не имеет никакого отношения к «краже века», что якобы не голосовала за выделение из НБМ кредита под гарантии правительства. Но вот обнародована стенограмма секретного заседания правительства Габурича, решением которого из НБМ было выделено еще 5,4 миллиарда лей. И стало ясно, что решение принималось единогласно, что голосовала и Санду. Ложь разоблачена – но мадемуазель вывернулась: она якобы спасла своим решением вкладчиков трех банков.

«Проблема в том, что вклады финансовых лиц в этих банках составляли 6,5 миллиарда лей, а на спасение банков выделили 13,4 миллиарда - как минимум 7 миллиардов планировали украсть, и члены правительства осознавали это», - указал Богдан Цырдя.

В правительстве, членом которого была Санду, все прекрасно знали о краже - и именно поэтому заранее внесли поправки в закон, позволяющее принять решение о выделении кредитов из НБМ.

Мандат Санду получен на средства из украденного миллиарда

На предвыборную кампанию-2014 партия ЛДПМ, в чьих списках была Майя Санду, потратила рекордные 70 миллионов лей. Из них 35 миллионов – деньги, которые были выведены из «ВЕМ» двумя компаниями и переведены на счет американских фирм, проводивших соцопросы для партии Филата.

«Мандат Санду обошелся более чем в три миллиона лей, - завил депутат ПСРМ Влад Батрынча в ответ на отрицание Майей своего участия в афере. - Деньги из «ВЕМ» ушли в США, чтобы там кто-то занимался предвыборной кампанией Санду и Филата».

Не работала с Додоном? Разве?

Став кандидатом в президенты, Санду не раз заявляла, что не работала ни с ПКРМ, ни с Игорем Додоном, которые якобы довели народ и страну до обнищания. Однако и это - ложь.

«Санду пришла в минэкономики вместе с Додоном: он - 18 мая 2005-го, она - в августе того же года, - свидетельствует Ион Чебан, в 2016-м возглавлявший фракцию социалистов в МСК. - До 2006 года она работала под непосредственным руководством Додона, после чего была консультантом в правительстве до 2009 года. Я лично часто ее там встречал. И если она говорит о роли Додона в обнищании народа в то время - значит, обвиняет и саму себя».

И что? Санду продолжает гнуть ту же линию: не работала, не знаю, все, что против меня, - неправда.

Полеты во сне и наяву на деньги Шора в компании Филата

Еще одна ложь, в которой Санду уличили четыре года назад: ее командировка в Доху вместе с Филатом, оплаченная правительством.

Решение кабинета министров приняли задним числом. Государство оплатило перелет только двум членам правительства, отмеченным в решении звездочкой, в то время как Санду с Филатом летели чартером, оплаченным Шором: свыше 60 тысяч евро. Примечательно, что из Доху оба направились на том же самолете в Брюссель.

«Плахотнюк сам за нее проголосовал и для нее снял с выборов Лупу»

Политик, которого открыто поддерживают олигархи, априори не может бороться с ними.

«Все олигархи - Цопы, Лучинские, Стурза, Плахотнюк, Гимпу - поддерживают Майю Санду, - указал политолог Богдан Цырдя. - Филат из тюрьмы голосует за «желтый цвет», вся страна видит это. Санду голосовала за фина Плахотнюка - Канду, работала в трех правительствах АЕИ, отказалась подписать обязательство об отказе сотрудничать с Плахотнюком. Плахотнюк сам за нее проголосовал и для нее снял с выборов Лупу. Ее поддерживает Гимпу. Сам Нэстасе говорит, что она сотрудничает с Плахотнюком, говорит об этом и Мокану. Она была в правительстве, которое было уволено за коррупцию, и теперь заявляет о борьбе с ней?».

Четыре года назад молдавские избиратели не пустили Майю Санду в президентуру. Хочется надеяться, что и в нынешней избирательной кампании они сделают все для того, чтобы потом не пожалеть, что к власти пришел лживый политик.

Олег ВОЛКОВ