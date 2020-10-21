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Нарышкин предрек Молдове горящие покрышки. Причем тут Санду?
21.10.2020

Майя Григорьевна не очень довольна заявлениями российской стороны.. Кандидат в президенты Майя Санду отреагировала на заявления директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.

Ранее Нарышкин сказал о том, что США готовят для Молдовы революционный сценарий по типу украинского и белорусского. Если Игорь Додон выиграет грядущие выборы, на центральных улицах Кишинева могут начаться беспорядки.

  - Я не знаю, какие планы у США. Я знаю, что если выборы будут организованы честно, то протестов не будет. Мы всегда хотели мира, - заявила Санду для спецпроекта Newsmaker «Кто следующий?».

Очевидно, что Санду лукавит. Ее сторонники и политические соратники уже подготовили информационную почву для потенциальных протестов и беспорядков, трудясь день и ночь на благо либеральной пропаганды. Они убеждают граждан в том, что победа Игоря Додона вообще невозможна честным путем, они убеждают общественность в готовящихся фальсификациях и неких махинациях, делая акцент на больших ресурсах действующего президента.

Предстоящие выборы – последний шанс для Майи Санду во всех смыслах. И, думается, она готова на любые шаги, дабы заполучить вожделенное президентское кресло. А заокеанские друзья ей с радостью помогут. Рычаги у них имеются, опыт «постановок» весьма богатый, а горячие головы, которых можно использовать в качестве штурмовиков, тоже найдутся.


 
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