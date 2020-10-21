"Будут пережевывать": Стоянов готовится заменить Ефремова

Юрий Стоянов заменит коллегу по цеху Михаила Ефремова на съемочной площадке сериала "Вампиры средней полосы". У артистов хорошие взаимоотношения. Они давно дружат.

В свежем интервью Юрий Стоянов признался, что испытывает неприятные чувства, когда в СМИ обсуждают замену Михаила Ефремова в сериале "Вампиры средней полосы". Актер уже сейчас морально готовится к тому, как журналисты будут "пережевывать" историю его друга после старта съемок.

"Писали и то, что в свое время меня сняли с этой роли, и то, что сериал вынуждены переснимать из-за присутствия в нем Ефремова", – добавил Юрий Николаевич.

Стоянов действительно снимался в пилотном эпизоде проекта "Вампиры средней полосы". Короткометражная версия картины об упырях даже была представлена на фестивале "Пилот". Юрий Николаевич получил приз за лучшую мужскую роль на смотре.

После "Пилота" съемки полноценного сериала пришлось на время отложить. У творческого коллектива ленты возникли проблемы. К работе киношники приступили только через полтора года после выхода пилота. Стоянов не смог участвовать в проекте, так как уже подписал другой контракт.

Юрий Стоянов подчеркнул, что именно он посоветовал Михаила Ефремова на роль в сериале "Вампиры средней полосы". По словам актера, его коллега до пандемии успел сняться примерно в 40 % материала. После скандального ДТП речи о возвращении Ефремова на площадку уже не было.

Сейчас Михаил Олегович находится в СИЗО. Артист, устроивший смертельное ДТП в центре столицы, осужден на восемь лет лишения свободы. Сейчас Ефремов и его представители пытаются уменьшить срок заключения.

Юрий Стоянов переживает за коллегу по цеху. Ефремов, по его словам, действительно имел слабость к алкоголю, но не до такой степени, как пишут в СМИ.

Руслана Алексеева